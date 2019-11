Se Dio vuole trama: di cosa parla il film con Giallini e Gassmann su Rai 1

Su Rai 1 questa sera – mercoledì 27 novembre 2019 – un film con protagonisti Marco Giallini ed Alessandro Gassmann: si intitola Se Dio vuole e va in onda sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini in prima serata a partire dalle 21.25.

Uscita nelle sale nell’aprile del 2015, la pellicola è stata scritta da Edoardo Falcone, il quale ne firma anche la regia, e vede nel cast anche Laura Morante e le musiche di Carlo Virzì. Ma di cosa parla la commedia? Vediamo qui di seguito la trama completa di Se Dio vuole.

Tutto quello che c’è da sapere su Se Dio vuole

Di cosa parla il film

Tommaso è uno stimato cardiochirurgo, anche se gli anni di carriera lo hanno inaridito e portato al logoramento i suoi rapporti interpersonali. Come quello con la moglie Carla, una affascinante donna che un giorno era una fervente “pasionaria”, ma i cui ideali sono ormai sfioriti come la sua giovinezza. La coppia ha due figli: Bianca, una ragazza “senza arte né parte” che abita nell’attico accanto insieme al marito Gianni Malloni, agente immobiliare, ed Andrea, l’orgoglio di famiglia: iscritto alla facoltà di medicina, il giovane vuole seguire le orme del padre, cosa che rende Tommaso molto orgoglioso.

Quando Andrea nell’ultimo periodo sembra essere cambiato, la famiglia comincia a impensierirsi: si chiude spesso nella sua stanza e la sera esce senza dire a nessuno dove va. Il padre una sera lo osserva incontrarsi con un amico e pensa subito che il ragazzo sia omosessuale, il che viene ulteriormente confermato dal fatto che Andrea chiede alla famiglia di riunirsi perché deve fare una comunicazione importante. Invece di un “coming out”, però, Andrea informa tutti di aver deciso di voler seguire la via del Signore e di voler diventare sacerdote. I familiari rimangono attoniti e per Tommaso, ateo convinto, un figlio prete è un duro colpo.

Mentre finge di dargli appoggio totale, decide di capirci di più e inizia a seguirlo di nascosto insieme al genero Gianni, che l’aiuta. Arriva così a Don Pietro: è lui ad aver fatto il lavaggio del cervello a suo figlio. Approfittando dell’assenza di Andrea, in ritiro in un monastero, Tommaso, sotto mentite spoglie, comincia una vera e propria guerra senza esclusione di colpi per smascherare la dubbia fede del prete: si finge povero, con una moglie che lo picchia e un fratello con disturbi cognitivi e chiede aiuto al prete; quando la messinscena sembra finita, tornando a casa il chirurgo va a vedere Andrea nella sua stanza e lo trova in compagnia proprio del prete, il quale non lo smaschera davanti ad Andrea, ma in terrazzo gli chiede il perché delle bugie. Tommaso gli dice che Andrea non può buttare la carriera da medico per seguire una cosa che nemmeno esiste. Allora Don Pietro per penitenza chiede a Tommaso di essere a sua disposizione ogni giorno per un mese, per fare insieme a lui i lavori nella piccola chiesa che sta rimettendo a posto. Tommaso deve accettare. Durante questo mese Tommaso, che inizialmente crede che Don Pietro sia un uomo losco e immorale, si ricrede conoscendolo, capendo che è un prete buono, gentile e disponibile.

Il cast completo di Se Dio vuole

Se Dio vuole trama – Intanto Carla non sopporta più la situazione e si trasferisce nella stanza della domestica Xenia e non vuole saperne del marito. Tommaso inizia così un percorso dentro di sé, riscoprendosi e arrivando a dubitare delle sue ferree convinzioni. Le giornate con Don Pietro diventano puntuali appuntamenti dove evolve e da lì nasce una vera amicizia con il sacerdote. Inizia quindi a confidarsi ed a chiedergli consigli su come affrontare la situazione che sta vivendo in casa. Proprio in una di queste occasioni, Don Pietro lo porta in un posto dove rivela al medico le sue convinzioni di fede e che lui si è fatto prete dopo 8 anni di carcere. Tommaso è comunque un uomo cambiato.

Se Dio vuole trama: il finale (attenzione, spoiler!)

Arriva il giorno in cui finisce il lavoro da Don Pietro: Tommaso cerca di offrirsi per continuare a rimettere a posto la chiesetta, ma Don Pietro è irremovibile. Tommaso una volta tornato a casa decide di affrontare il figlio ed entra nella stanza di Andrea ma lo trova con una ragazza in atti amorosi. Andrea gli spiega di aver cambiato idea, ma che proprio per questo non ne aveva parlato con lui per il timore di deluderlo. Tommaso gli dice che non c’è niente di male nel cambiare idea e che lui stesso lo fa spesso, è un uomo cambiato. Divertito, pensa a quando Don Pietro lo saprà ma scopre che Andrea glielo aveva già detto un mese prima: quando Don Pietro era venuto a trovarlo gli aveva sconsigliato di diventare sacerdote, perché non sembrava fatto per quel mestiere. Tommaso capisce il gioco del prete e prova a chiamarlo, proprio mentre Don Pietro è in motorino e viene investito da un furgone.

Tommaso, arrivato in ospedale, scopre che Don Pietro ha avuto un incidente e deve essere operato ma, ormai diventato suo grande amico, rifiuta di assistere all’operazione condotta dal collega constatando che le lesioni riportate sono molto gravi e che difficilmente il prete si riprenderà. Tommaso allora, fortemente dispiaciuto, finisce i lavori nella chiesa e torna nel posto in cui Don Pietro gli aveva rivelato i suoi segreti, sperando che il suo amico si riprenda presto e che tutti i problemi si risolvano.

Il trailer di Se Dio vuole, in onda su Rai 1: