Oltre la soglia, anticipazioni e trama quarta puntata del 27 novembre: cosa succede

Come ogni mercoledì anche stasera – 27 novembre 2019 – si rinnova l’appuntamento di Canale 5 con Oltre la soglia, la nuova serie tv con protagonista Gabriella Pession giunta alla sua quarta puntata, e come sempre le anticipazioni sulla trama dell’episodio promettono molto bene.

La fiction Oltre la soglia è un medical drama in cui la protagonista, Tosca Navarro, è il primario di un reparto molto all’avanguardia di psichiatria che si occupa di giovani problematici. La donna, pur essendo bravissima nel suo campo, ha un grande segreto. In passato, infatti, ha avuto una diagnosi di schizofrenia e ancora oggi tiene a bada la malattia solo grazie ai farmaci, all’autocontrollo e alla psicoterapia.

In tutto saranno sei le puntate della serie tv, che quindi con l’episodio di stasera supera il giro di boa. A dire la verità, dal punto di vista degli ascolti tv la serie non sta rendendo benissimo: l’ultima puntata è stata vista soltanto da 1.820.000 spettatori, con uno share dell’8,9 per cento. In ogni caso, esiste uno zoccolo duro di telespettatori che si sono affezionati a Oltre la soglia.

Ma cosa succederà nella quarta puntata di Oltre la soglia? Vediamo insieme la trama e le anticipazioni.

Oltre la soglia, anticipazioni e trama della quarta puntata

Come sempre, anche stasera andranno in onda due episodi di Oltre la soglia. Nel primo, vedremo che la dottoressa Navarro avrà a che fare con la situazione di un giovane paziente, Diego, che ha subito un incidente mentre si stava allenando in palestra. Alla ricerca del problema che lo ha colpito, Tosca deciderà di fare un sopralluogo proprio nella palestra del ragazzo. Ciò che scoprirà sarà importantissimo per la terapia da applicare.

Ma nel frattempo, secondo le anticipazioni di Oltre la soglia, ci sarà modo di vedere sviluppate anche le trame relative ai personaggi fissi della fiction. Ad esempio la dottoressa Barbara, che cerca di mascherare i problemi matrimoniali con il marito facendo credere a tutti che la sua storia d’amore proceda a gonfie vele, non riesce a nascondere la propria attrazione verso Alessandro.

Nel secondo episodio, invece, al reparto della dottoressa Navarro arriverà una nuova paziente: Adila, una sedicenne italiana ma con genitori di origine africana, che ha avuto un’allucinazione. Il suo problema è legato a una difficile integrazione culturale, ma non solo. La ragazza, infatti, nasconde dei traumi relativi al rapporto con i genitori.

Ma ci sarà anche una buona notizia: Diego lascerà l’ospedale, ma prima vuole confrontarsi con Bruno. Cosa succederà? E Tosca riuscirà a controllare la sua versione 15enne?

Tutti i fan della serie di Canale 5 ritroveranno nel cast, oltre a Gabriella Pession, gli altri attori e personaggi più amati, come Paolo Briguglia, Alessandro Tedeschi, Nina Torresi, Camilla Ferranti e con la partecipazione di Giorgio Marchesi.

L’appuntamento con la quarta puntata di Oltre la soglia è per stasera, mercoledì 27 novembre 2019, alle 21.20 su Canale 5.

