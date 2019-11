Ascolti tv mercoledì 20 novembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 20 novembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Su Rai 1 ieri sera è andata in onda Una serata di stelle per il Bambino Gesù, mentre su Rai 2 è stata trasmessa una nuova puntata della fiction con Valentina Bellì Volevo fare la rockstar. Serie tv anche per Canale 5, che ha proposto ai suoi telespettatori un nuovo appuntamento con Oltre la soglia, medical drama innovativo con Gabriella Pession.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, mercoledì 20 novembre?

Ascolti tv 20 novembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Ieri sera su Rai1 Una Serata di Stelle per il Bambino Gesù ha ottenuto 2.989.000 spettatori pari al 15.9% di share, mentre la sfida delle fiction tra Canale5 e Rai 2 è stata vinta dalla rete Mediaset: la terza puntata di Oltre la Soglia ha infatti raccolto davanti al video 1.820.000 spettatori pari all’8.9% di share, mentre su Rai2 la quarta puntata di Volevo fare la Rockstar ha intrattenuto 1.338.000 spettatori (5.9%).

Su Italia1 Iron Man ha avuto un pubblico di 1.730.000 spettatori (8%), mentre su Rai3 Chi l’ha Visto? ha registrato 2.477.000 spettatori con l’11.8%. Su Rete4 Lo specialista lo hanno scelto in 1.116.000 spettatori con il 5.1%, mentre su La7 Atlantide – Vietnam, la guerra maledetta è piaciuto a 574.000 spettatori con uno share del 3.2%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha intrattenuto un pubblico di 5.312.000 spettatori con il 20.8% di share, mentre su Canale5 Striscia la Notizia ha divertito 4.930.000 spettatori con uno share del 19.3%. Su Rai2 Tg2 Post è stato visto da 873.000 spettatori (3.4%), mentre su Italia1 CSI New York 2 lo hanno scelto in 1.441.000 spettatori con il 5.8%.

Su Rai3 That’s Amore ha convinto una media di 1.269.000 spettatori (5.2%), mentre Un Posto al Sole lo hanno visto in 1.855.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.435.000 individui all’ascolto (5.8%) nella prima parte e 1.251.000 spettatori (4.9%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1,554.000 spettatori (6.1%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

L’Eredità – La Sfida dei 7 ha registrato ieri sera 3.254.000 spettatori (19.9%), mentre L’Eredità 4.975.000 spettatori (24.6%). Su Canale5 Conto alla Rovescia ha visto 2.769.000 spettatori (17.4%) nella presentazione e 3.927.000 spettatori (19.8%) nel programma vero e proprio.

