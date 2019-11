La mummia: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Italia 1

Questa sera, mercoledì 27 novembre 2019, in prima serata su Italia 1 alle 21.20 va in onda La mummia, film del 2017 per la regia di Alex Kurtzman. La pellicola, che vede come protagonisti Tom Cruise e Russell Crowe, ha segnato l’avvio del nuovo universo cinematografico Dark Universe della Universal.

In attesa della messa in onda di stasera vediamo tutto quello che c’è da sapere su questo film: dalla trama al cast, dal trailer alle informazioni su dove vederlo in streaming.

La mummia film: la trama

In Iraq un gruppo di archeologi e militari, tra i quali c’è Nick Morton (Tom Cruise), profana una cripta sepolta nelle profondità del deserto e finisce per risvegliare la creatura millenaria che vi è sepolta, la principessa Ahmanet (Sofia Boutella). Ahmanet, nell’antichità in cui è vissuta, è andata incontro a un destino molto crudele proprio nel fiore dei suoi anni. Il suo nome, che rievoca la dea egizia del Caos, racconta però delle sue inquietanti intenzioni: un tempo designata per governare l’Egitto, la giovane donna si lasciò accecare da un potere oscuro e demoniaco e venne per questo imprigionata nelle profondità del deserto.

Tornata alla vita ai giorni nostri, la mummia progetta di servirsi di Morton per riacquistare i poteri e lanciare la sua terribile maledizione sull’umanità intera, una malvagità senza precedenti cresciuta con lei nel corso dei millenni.

La mummia film: il cast

Di seguito l’elenco degli attori del film La mummia con accanto il nome del personaggio interpretato nella pellicola:

Tom Cruise – Nick Morton

– Nick Morton Sofia Boutella – Ahmanet

– Ahmanet Annabelle Wallis – Jenny Halsey

– Jenny Halsey Russell Crowe – Dr. Henry Jekyll / Edward Hyde

– Dr. Henry Jekyll / Edward Hyde Jake Johnson – caporale Chris Vail

– caporale Chris Vail Courtney B. Vance – colonnello Greenway

– colonnello Greenway Marwan Kenzari – Malik

– Malik Javier Botet – Seth

– Seth Selva Rasalingam – re Menehptre

– re Menehptre Dylan Smith – Lorenzo Montanari

– Lorenzo Montanari Rez Kempton – Foreman

– Foreman Chasty Ballesteros – Kira Lee

La mummia film: il trailer

Di seguito il trailer ufficiale del film:

La mummia film: diretta tv e streaming

Dove vedere La mummia in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 27 novembre 2019 – a partire dalle 21,20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Potrebbero interessarti CR4 – La repubblica delle donne 2019, torna Piero Chiambretti su Rete 4 Oltre la soglia, trama e anticipazioni della quarta puntata in onda stasera su Canale 5 Le Tenebre di Bibbiano, lo speciale di Mentana in prima serata su La7

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming La mummia grazie a MediasetPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Mediaset.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming