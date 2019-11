Volevo fare la rockstar, le anticipazioni della sesta e ultima puntata del 4 dicembre su Rai 2

Mercoledì prossimo, 4 dicembre 2019, appuntamento in prima serata su Rai 2 con la sesta e ultima puntata di Volevo fare la rockstar, fiction di Rai 2 con protagonista Valentina Bellè nei panni di Olivia, giovane ragazza madre con un grande sogno, quello di diventare una rockstar.

Nel corso della puntata di mercoledì prossimo, 4 dicembre 2019, i fan di questa nuova serie tv ispirata al blog di Valentina Santandrea potranno gustarsi l’undicesimo e dodicesimo episodio e conoscere l’epilogo delle vicende della famiglia Mazzuccato. Che cosa succederà? Riuscirà Olivia a trovare la felicità insieme alle sue figlie? Mentre aspettiamo il nuovo appuntamento su Rai 2 vediamo qualche anticipazioni.

Tutto quello che c’è da sapere sulla fiction Volevo fare la rockstar

Cosa succede nella sesta e ultima puntata

Volevo fare la rockstar anticipazioni – Nel primo dei due episodi, l’undicesimo, intitolato Confusione, vedremo Olivia essere particolarmente scossa nel corso dell’inaugurazione dello spaccio a km0: quando tutto sembrava infatti andare nella giusta direzione un grande segreto di famiglia viene fuori e rovina il clima di festa.

Il cast completo della serie Volevo fare la rockstar

Questa volta Olivia dovrà affrontare la situazione e tutte le conseguenze dell’emergere della verità, mentre Eros forse riuscirà a rimettere a posto la sua situazione personale grazie a una proposta di Antonio.

La trama di Volevo fare la rockstar

Nell’episodio successivo invece – intitolato “La Tribù” – vedremo un’Olivia più serena, felice di aver preso la sua decisione definitiva. Ora che è finalmente arrivato qualcuno a renderla felice, la giovane non vuole far altro che essere sincera con sé stessa e con le persone a lei più vicine e lasciarsi andare…ma passato e presente riusciranno a convivere?

Potrebbero interessarti X Factor 2019, la classifica degli inediti su iTunes e Spotify: Sofia, Sierra ed Eugenio i più ascoltati Oltre la soglia, le anticipazioni della quinta puntata in onda su Canale 5 il 4 dicembre CR4 – La repubblica delle donne 2019, torna Piero Chiambretti su Rete 4

Ancora in crisi, invece, Eros, che tentando di risolvere un dilemma finirà in grossi guai. Emma e Viola, invece, riusciranno a fare delle scelte per la loro felicità.

Appuntamento dunque su Rai 2 con il finale della serie Volevo fare la rockstar mercoledì 4 dicembre 2019 in prima serata dalle 21.20.