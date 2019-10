Stasera in tv 18 ottobre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 18 ottobre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 18 ottobre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 18 ottobre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Tale e quale Show

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata di Tale e quale Show, lo show del venerdì sera condotto come sempre da Carlo Conti. Quali saranno i personaggi imitati questa sera dai concorrenti?

Tale e Quale Show 2019, la classifica della quinta puntata: ecco chi ha vinto settimana scorsa

RAI 2

21:00 – TG2 Post

21:20 – N.C.I.S. Los Angeles

Questa sera su Rai 2 arriva un nuovo episodio di N.C.I.S. Los Angeles: quella di oggi è la puntata numero 24 della stagione 9, dal titolo “Finché morte non ci separi”.

Trama: È arrivato il grande giorno e per Kensi e Deeks comincia una giornata particolarmente intensa.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Contromano

Questa sera su Rai 3 arriva in prima tv il film Contromano, con Antonio Albanese, Aude Legastelois, Alex Fondja.

Trama: Mario Cavallaro è un milanese cinquantenne abitudinario che gestisce un negozio di calze, ereditato dal padre. La sua routine viene stravolta da Oba, un giovane senegalese venditore ambulante di calzini, che si piazza vicino al suo negozio. Mario così decide di rapire Oba e riportarlo al suo paese, intraprendendo un viaggio in macchina Milano-Senegal.

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarto grado

Su Rete 4 va in onda Quarto grado: Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero al timone del programma crime più social della televisione italiana. Tutti i recenti casi di cronaca nera e gli storici cold case del nostro paese, analizzati con una serie di contenuti esclusivi e ospiti.

STASERA IN TV 18 OTTOBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:40 – Striscia la Notizia – La voce della resilienza

21:20 – L’isola di Pietro 3

Su Canale 5 va in onda dopo tanta attesa L’isola di pietro 3, la terza stagione della fiction con protagonista Gianni Morandi.

Trama: Mentre Elena e Caterina rientrano da Huston, dove la ragazza ha subito un’operazione agli occhi, dall’esito ancora incerto, Pietro salva una neonata da un incendio. Durante le indagini per ritrovare la madre della bambina e capire chi abbia appiccato le fiamme, Elena deve fare i conti con un lutto che non vuole affrontare e un nuovo Vicequestore, molto diverso da lei. Nel frattempo Caterina stenta a capire l’atteggiamento incostante di Diego. Il ragazzo sembra, infatti, nascondere un grande segreto.

Le anticipazioni della prima puntata

Dove eravamo rimasti? Il riassunto delle prime due stagioni de L’Isola di Pietro

GUIDA TV 18 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Guardians

Su Italia 1 questa sera arriva il film Guardians, con Anton Pampushnyy, Sanzhar Madiyev, Sebastien Sisak, Alina Lanina.

Trama: Durante la guerra fredda, la Russia è minacciata da forze soprannaturali. L’organizzazione segreta “Patriot” comincia a sperimentare alterazioni del DNA di alcuni supereroi per difendere la madrepatria.

PROGRAMMI TV 18 OTTOBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Propaganda Live con Diego Bianchi (Zoro), Makkox e tutta la banda.

PROGRAMMI TV 18 OTTOBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Cuochi d’Italia Ep. 5 Prima TV

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 33 Prima TV

21:30 – X Factor 2019 – Home Visit

Su Tv8 questa sera va in onda in replica la puntata delle Home Visit di X Factor 2019, andata in onda in prima tv ieri su Sky Uno.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

18:55 – Southpaw – L’ultima sfida

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – 1994 Ep. 5 Prima TV

22:10 – 1994 Ep. 6 Prima TV

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera sono in programma due nuovi episodi, in prima tv assoluta, di 1994.

Di seguito il trailer:

STASERA IN TV 18 OTTOBRE 2019: SKY SPORT UNO

18:30 – Tennis: ATP Stoccolma (diretta)

20:30 – Eintracht Francoforte – Bayer Leverkusen (diretta)

Su Sky Sport Uno stasera arriva una nuova partita della Bundesliga tedesca, in diretta: è il momento di Eintracht Francoforte – Bayer Leverkusen.

SKY UNO

19:35 – X Factor Daily Ep. 1 Prima TV

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Versilia

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Riviera di Ulisse

Questa sera su Sky Uno torna Alessandro Borghese – 4 ristoranti con una nuova puntata.

