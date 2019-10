Tale e Quale Show 2019 anticipazioni sesta puntata: cosa succede l’18 ottobre

Tale e Quale Show è giunto quasi alla fine dei conti. La sesta puntata, in onda venerdì 18 ottobre 2019, vede finalmente i 13 concorrenti arrivare alla prima, grande parte del talent show condotto da Carlo Conti.

In questa puntata verrà infatti decretato il prescelto che poi potrà gareggiare contro i migliori vincitori delle precedenti edizioni e ottenere il titolo di “Campione di Tale e Quale Show 2019”.

Di seguito, le anticipazioni della sesta puntata e gli ospiti attesi su Rai 1.

Tutti i concorrenti dell’edizione 2019 di Tale e Quale Show

Tale e Quale Show 2019, le anticipazioni della sesta puntata

Siamo arrivati a metà del percorso di Tale e Quale Show. Nella sesta puntata, che va in onda venerdì 18 ottobre, vedremo i 13 concorrenti in una lotta all’ultimo fiato per ottenere il lasciapassare e arrivare a sfidare gli altri grandi big di Tale e Quale Show e puntare al titolo di Campione 2019.

Dopo questa puntata, sempre sul palco degli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma, vedremo i sei migliori artisti della passata edizione (quella 2018) sfidarsi con il vincitore di quest’anno.

Sarà un duro compito convincere la giuria – composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme – con performance che dovranno essere quanto più realistiche e mettere da parte più punti possibili.

Attualmente, la classifica provvisoria vede in testa Agostino Penna, seguito al secondo posto da Davide De Marinis, Jessica Morlacchi, Lidia Schillaci, Tiziana Rivale, Gigi & Ross, Francesco Monte, Flora Canto, David Pratelli, Sara Facciolini, Francesco Pannofino ed Eva Grimaldi. Da sottolineare che i punti che separano i concorrenti sono minimi, quindi potrebbe davvero accadere di tutto.

Tale e Quale Show 2019, le imitazioni della sesta puntata

Quali personaggi dovranno emulare questa settimana i 13 concorrenti di Tale e Quale Show?

Flora Canto sarà Anna Oxa, mentre Sara Facciolini proverà a interpretare Malika Ayane.

Eva Grimaldi si metterà nelle vesti di Sophia Loren, Jessica Morlacchi avrà le sembianze di Christina Aguilera e Lidia Schillaci si metterà alla prova con il mito di Maria Callas.

Potrebbero interessarti Ilary Blasi commenta il flop di Eurogames: “Ce ne faremo una ragione” X Factor 2019, gli ospiti del primo Live: Mika e Coez Guardians: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Italia 1

Davide de Marinis avrà le sembianze di Lucio Battisti, Tiziana Rivale interpreterà Anastacia e Gigi & Ross si trasformeranno in Claudio Baglioni e Gianni Morandi (il voto sarà uno solo per entrambi).

Francesco Monte interpreterà Michael Bublé, Francesco Pannofino proporrà la leggenda jazz Louis Armstrong, Agostino Penna sarà Fausto Leali e David Pratelli proporrà Adriano Celentano.

Tale e Quale Show vi aspetta con la sesta puntata su Rai 1, ore 21:25, venerdì 18 ottobre 2019.

Dove vedere in tv e streaming Tale e Quale Show 2019