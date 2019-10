L’isola di Pietro 3: dove eravamo rimasti? Riassunto prime due stagioni

Dopo circa un anno di attesa, L’Isola di Pietro 3 è pronta a sbarcare sugli schermi degli italiani: ma dove eravamo rimasti nelle prime due stagioni, dirette da Alexis Sweet e Luca Brignone?

Da stasera, giovedì 18 ottobre 2019, su Canale 5 andrà in onda la terza stagione della fiction con protagonista Gianni Morandi, che interpreta il ruolo del dottor Pietro Sereni, medico pediatra rimasto vedovo che ha visto crescere tutti i bambini sulla bellissima Isola di San Pietro, nel Sud della Sardegna. Tutti tranne sua figlia Elena, che è andava via da casa da giovane ed è tornata, all’inizio della fiction, ormai adulta e con una carriera in polizia.

Tutto quello che c’è da sapere su L’Isola di Pietro 3

In attesa delle nuove puntate (12 in tutto, trasmesse per sei settimane consecutive, due per volta) è meglio fare un riassunto della storia de L’Isola di Pietro e di quello che è successo nella prima e nella seconda stagione della serie tv.

L’Isola di Pietro 3: dove eravamo rimasti | Il riassunto delle prime due stagioni

Nella prima stagione de L’Isola di Pietro, andata in onda per la prima volta nel 2017, è iniziata con un’esplosione alla Vecchia Tonnara di Carloforte, avvenuta mentre si teneva una festa organizzata dagli studenti del liceo. A indagare è arrivata Elena, la figlia del dottor Sereni, tornata sull’isola dopo 15 anni di lontananza: la donna ha dovuto scoprire cosa è successo alla Vecchia Tonnara, ma ha anche dovuto fare i conti col suo passato.

La decisione di rimanere a Carloforte, infatti, è arrivata dopo che la ragazza ha rivisto Alessandro, il suo primo amore. Entrambi sono questori di polizia e nel corso della stagione si sono avvicinati a un misterioso personaggio, Caterina, che alla fine si è rivelata la figlia biologica di Elena e Alessandro.

Nella seconda stagione si è visto che la situazione all’interno della famiglia Sereni è tornata regolare: Elena si è trasferita stabilmente sull’isola di Carloforte ed è andata a vivere insieme al padre, alla figlia Caterina e al compagno Alessandro. Purtroppo a sconvolgere la loro serenità è arrivato un fatto gravissimo: durante un inseguimento improvviso, durante il quale si trovava in auto con Alessandro, Caterina ha rischiato la vita e alla fine è rimasta cieca.

Elena, caduta nello sconforto, ha incolpato Alessandro per ciò che è accaduto a loro figlia, finendo per rovinare nuovamente il loro rapporto. Mentre Alessandro ha dovuto convivere con il senso di colpa, Elena ha dovuto fronteggiare il mistero della morte di una donna, Giulia Canale. Alla fine della seconda stagione, Elena riesce a catturare il responsabile dell’omicidio, Corrado, che nel tentativo di mettersi in salvo aveva anche sequestrato Caterina. Nell’ultima scena, si vede la ragazza realizzare il suo sogno: compiere la traversata di windsurf. Mentre Elena è incinta per la seconda volta.

L’Isola di Pietro 3: dove eravamo rimasti | Le anticipazioni della terza stagione

La terza stagione de “L’isola di Pietro” si aprirà invece con un nuovo caso da risolvere, ma anche con storie che riguardano amori inaspettati e nuovi personaggi da conoscere.

Sono infatti ben tre le new entry nel cast della fiction: Francesco Arca, che interpreterà Valerio Ruggeri, il nuovo vicequestore arrivato da Roma e con un segreto; Francesca Chillemi, che sarà Monica, un’insegnante di educazione fisica alla scuola di Carloforte; Caterina Murino infine interpreterà Teresa, vedova e mamma di Ilaria e Stefano che Pietro aiuterà a uscire dalla depressione. Esce di scena, invece, il personaggio di Alessandro Ferras, interpretato da Michele Rosiello. Dal cast è uscita anche Lorella Cuccarini, che interpretava Isabella.

Nella terza stagione, Elena dovrà crescere da sola il suo secondo bambino, Giacomo, visto che il compagno Alessandro è morto. Per Caterina, invece, c’è la speranza di ritornare a vedere dopo una delicata operazione. La ragazza, triste per la morte del padre, si innamorerà di Diego. Ma non tutto sarà rose e fiori.

Dove vedere in streaming L’Isola di Pietro 3

L’appuntamento con L’Isola di Pietro 3 è da stasera, venerdì 18 ottobre 2019, per sei settimane su Canale 5 a partire dalle 21:20.