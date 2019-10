L’Isola di Pietro 3, anticipazioni prima puntata: cosa succede il 18 ottobre

È il giorno del tanto atteso ritorno de L’Isola di Pietro, la fiction di Canale 5 con protagonista Gianni Morandi arrivato alla stagione numero 3: sono tantissimi gli appassionati del film alla ricerca delle anticipazioni della prima puntata, in onda stasera – venerdì 18 ottobre 2019 – a partire dalle 21:20 sulla rete ammiraglia Mediaset.

Del resto, l’attesa è altissima per una serie che ha sempre dimostrato di fare molto bene in termini di ascolti tv: per quest’anno, L’Isola di Pietro 3 andrà in onda al venerdì sera e non alla domenica come avvenuto per la seconda stagione, per non spostare nel palinsesto la serie rivelazione di questa prima parte di autunno: Imma Tataranni.

Tutto quello che c’è da sapere su L’Isola di Pietro 3

Anche in questa terza stagione ritroveremo Morandi nel ruolo di Pietro Sereni, il simpatico medico pediatra di Carloforte, professionale ed empatico, attento non solo alla salute dei suoi pazienti ma anche alle loro vicende umane. Accanto a lui la figlia poliziotta Elena, interpretata da Chiara Baschetti, e la nipotina Caterina (Alma Noce), cieca in seguito a un incidente.

L’isola di Pietro, dove eravamo rimasti alla fine della seconda stagione?

Tante le novità della terza stagione: vediamo insieme le anticipazioni della prima puntata de L’Isola di Pietro 3, in onda stasera su Canale 5.

L’Isola di Pietro 3, anticipazioni prima puntata

Prima dei suoi pazienti, il dottor Pietro Sereni dovrà prendersi cura dei suoi cari: sua figlia Elena, infatti, ha il cuore infranto per l’improvvisa morte del compagno Alessandro, padre dei suoi due figli: Caterina e Giacomo, nato da pochi mesi.

Nonostante l’arrivo proprio di Tommaso, unito alla presenza del piccolo Tobia (entrato a far parte della famiglia), non sarà facile per i Sereni superare la perdita di Alessandro. Elena è convinta che non riuscirà mai a sostituire l’amore che provava per l’uomo. Ma per la famiglia c’è una nuova speranza: quella che Caterina possa recuperare l’uso della vista grazie a una complicata operazione in America.

Il cast completo de L’Isola di Pietro 3

Nel frattempo, le anticipazioni della prima puntata de L’Isola di Pietro 3 affermano che Caterina sarà alle prese con i tipici drammi dell’adolescenza. La ragazza infatti è innamorata di Diego, con cui prosegue la sua relazione. Lui sembra aver messo la testa a posto: è entrato in polizia e lavora al commissariato di Carloforte.

Pietro ritrova una bambina di pochi giorni abbandonata in un cantiere navale, la porta in ospedale e avverte la polizia. Elena viene affiancata nelle indagini da un nuovo vicecommissario, Valerio Ruggeri (Francesco Arca), arrivato da Roma. Un uomo a tratti molto superficiale, ma anche dall’infallibile intuito, con un carattere all’occorrenza duro e con alle spalle un bagaglio di segreti. I due, insieme, avviano le indagini. Che coinvolgeranno un gruppo di adolescenti molto cari a Pietro, che dovrà sostenerli nel fare la cosa giusta.

Dove vedere in streaming L’Isola di Pietro 3