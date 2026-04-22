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Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 22 aprile

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di Marco Nepi
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Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 22 aprile

Stasera, mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda l’11esima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality vede il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e la grande new entry Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

L’undicesima puntata va in onda eccezionalmente stasera, mercoledì, per far posto alla semifinale di Coppa Italia Inter-Como. Al televoto Paola Caruso, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Intanto Mediaset ha ufficializzato il prolungamento del programma con la finale che non sarà più il 5 maggio ma il 19. Nella Casa è scoppiata la coppia Raul-Lucia e la guerra Manzini-Elia si è riaccesa…

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 marzo ogni martedì e venerdì. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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