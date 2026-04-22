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Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

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di Anton Filippo Ferrari
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Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 22 aprile 2026

Questa sera, mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Un’analisi sull’attualità politica sarà al centro del nuovo appuntamento con il programma condotto da Tommaso Labate. Mentre i rincari causati dal conflitto in Medio Oriente incidono negativamente sulle finanze degli italiani, tiene banco la disputa sul sovranismo in Europa dopo la manifestazione della Lega di sabato. Inoltre, un approfondimento sul dibattito generato dalla norma del decreto Sicurezza che è finita sotto la lente del Quirinale e una pagina sui negoziati tra Stati Uniti e Iran previsti nelle prossime ore. Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri. Tra gli ospiti: Rosy Bindi, Angelo Bonelli, Gennaro Sangiuliano, Giovanna Melandri e Alessandro Sallusti.

Streaming e tv

Dove vedere Realpolitik in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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