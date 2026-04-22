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Sister Act 2 – Più svitata che mai: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Sister Act 2 – Più svitata che mai: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Sister Act 2 – Più svitata che mai, film del 1993 diretto da Bill Duke, seguito di Sister Act – Una svitata in abito da suora del 1992. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Deloris Van Cartier, abbandonati i panni da suora, riprende la sua attività da showgirl dei casinò. Una sera, dopo uno spettacolo a Las Vegas, riceve la visita delle sue vecchie amiche del convento di Santa Caterina: Suor Maria Patrizia, Suor Maria Roberta e Suor Maria Lazzara, che ora risiedono in un istituto superiore gestito congiuntamente da suore e frati francescani, la Saint Francis Academy di San Francisco. Le tre sono infatti venute appositamente per portarla a San Francisco perché la Madre Superiora vuole vederla, senza tuttavia specificarne il motivo.

Dopo essersi calorosamente salutate, la Madre Superiora propone a Deloris di entrare nel corpo insegnanti della scuola in qualità di docente di musica. Deloris, inizialmente riluttante, accetta. Per non destare scandalo tra i frati della scuola per via del suo passato, però, è costretta a rivestire i suoi vecchi panni di Suor Maria Claretta. La sera stessa, la nuova insegnante incontra per la prima volta i frati francescani che insieme alle suore dirigono la scuola: il preside, padre Maurice, padre Tommaso e padre Ignazio, rispettivamente docenti di latino e matematica, e padre Wolfgang, il cuoco. Durante la cena inoltre Maria Claretta viene presentata anche a Mr. Crisp, il supervisore della scuola.

Il giorno dopo, suor Maria Claretta si reca a scuola per il suo primo giorno di lavoro, rendendosi conto della noia e dell’ambiente poco vivo delle lezioni degli altri colleghi religiosi. Accompagnata da padre Ignazio, si reca nell’aula di musica, dove i ragazzi, invece di fare lezione, sono intenti a una perenne ricreazione. Maria Claretta è turbata e non sa come muoversi in tal senso, ma, dopo aver preso coraggio, riesce a farsi vedere dai suoi ragazzi e a iniziare la sua lezione. La nuova insegnante non è ben vista dai ragazzi, non certo avvezzi allo studio e alla diligenza, i quali cercano in ogni modo di mandarla via, arrivando un giorno a mettere della colla sulla sua sedia. Maria Claretta, esasperata, è sul punto di mollare e si prende qualche giorno di riflessione. Un mattino, origliando una conversazione tra padre Maurice, Mr. Crisp e alcuni funzionari scolastici, scopre che, a causa della scarsità dei fondi stanziati dall’arcidiocesi di San Francisco, la scuola sta per chiudere. Di fronte a ciò, Maria Claretta cambia idea e decide infine di rimanere.

Sister Act 2 – Più svitata che mai: il cast

Abbiamo visto la trama di Sister Act 2 – Più svitata che mai, ma qual è il cast completo del film su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Whoopi Goldberg: Deloris Van Cartier/Suor Maria Claretta
  • Kathy Najimy: Suor Maria Patrizia
  • Wendy Makkena: Suor Maria Roberta
  • Mary Wickes: Suor Maria Lazzara
  • Lauryn Hill: Rita Watson
  • Maggie Smith: Madre Superiora
  • Barnard Hughes: Padre Maurice
  • Michael Jeter: Padre Ignazio
  • Thomas Gottschalk: Padre Wolfgang
  • Brad Sullivan: Padre Thomas
  • James Coburn: Signor Crisp
  • Sheryl Lee Ralph: Florence Watson
  • Jennifer Love Hewitt: Margaret
  • Robert Pastorelli: Joey Bustamente
  • Ryan Toby: Ahmal
  • Christian Fitzharris: Tyler Chase
  • Ron Johnson: Richard “Schizzo”
  • Devin Kamin: Frank K.
  • Alanna Ubach: Maria
  • Tanya Blount: Tanya
  • Luca Tommassini: ballerino nello show di Deloris

Streaming e tv

Dove vedere Sister Act 2 – Più svitata che mai in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 22 aprile 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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