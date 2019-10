L’isola di Pietro, il cast della terza stagione tra new entry e personaggi regolari

Torna L’Isola di Pietro su Canale 5, la miniserie tv con protagonista Gianni Morandi che riporta i protagonisti e le new entry sulla suggestiva isola di Carloforte per delle nuove avventure.

La terza stagione può contare su 12 episodi (divisi in sei puntate) da 50 minuti ciascuno che andranno in onda da venerdì 18 ottobre 2019 in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset.

Anche quest’anno ritroveremo il dottor Pietro Sereni, impegnato in un nuovo caso e a difendere la propria famiglia, afflitta da un grave lutto. La prima puntata vedrà il dottore immischiato nel ritrovamento di una bambina appena nata in un cantiere navale in fiamme.

Ma chi vedremo in questa terza stagione de L’Isola di Pietro? Scopriamo insieme il cast.

L’Isola di Pietro 3, il cast della fiction con Gianni Morandi

Partiamo dal protagonista indiscusso, colui che interpreta il premuroso dottore. Gianni Morandi torna a interpretare Pietro Sereni, un uomo dedito alla professione e anche alla famiglia, che non si occupa soltanto di diagnosticare malattie ma di curare anche il malessere dell’anima. Pietro non è soltanto un pediatra, ma anche una guida e non lascerà mai soli i suoi ragazzi.

Al suo fianco vedremo anche quest’anno Chiara Baschetti (Ma che bella sorpresa) che interpreta Elena Sereni, la figlia di Pietro tornata a casa dopo mesi d’assenza accanto alla figlia Caterina, che ha perso la vista. Elena è una donna dal cuore spezzato, ha perso l’amore della sua vita ed è convinta che nessuno potrà prendere il suo posto, finché non incontra Valerio Ruggeri, il nuovo vicequestore.

Nel cast Alma Noce (The Avengers 2, I migliori anni) interpreta Caterina, la figlia di Elena, che torna a casa bendata dopo aver subito un intervento che potrebbe ridarle la vista. Il padre Alessandro è scomparso e il dolore è indescrivibile, ma l’affetto della madre e di Pietro l’aiuteranno a rimettersi in piedi.

Tra le new entry di questa terza stagione incontriamo Francesco Arca (Don Matteo, La vita promessa, Rex, Che Dio ci aiuti), un attore ben conosciuto dagli appassionati di fiction che ne L’Isola di Pietro 3 interpreta Valerio Ruggeri, il nuovo vicequestore arrivato sull’isola per intrecciare la sua vita a quella di Elena. All’apparenza irresponsabile e superficiale, Valerio si dimostrerà invece molto astuto e determinato, facendo breccia nel cuore dubbioso di Elena.

E ancora come nuovo personaggio vediamo Monica – interpretata da Francesca Chillemi – un’insegnante di educazione fisica alla scola di Carloforte, madre di Stella.

Erasmo Genzini invece interpreta Diego, completamente cambiato dalla precedente stagione e soltanto per amore di Caterina. Avendo messo la testa a posto, Diego lavora per la polizia ma potrebbe commettere alcuni errori che metteranno a rischio la sua relazione con Caterina.

E ancora nel cast de L’Isola di Pietro 3 vediamo Cristian Cocco interpretare Efisio Pinna, il caposaldo del commissariato di Carloforte, un agente professionale ed efficiente sempre pronto a sdrammatizzare quando l’occasione lo richiede.

Caterina Murino invece è interpretata da Teresa Orrù ed è la mamma di Ilaria e Stefano. La donna, dopo la morte del marito, è caduta in una profonda depressione dalla quale uscirà soltanto con l’aiuto di Pietro. Le indagini del caso che contraddistingue questa terza stagione condurranno proprio dalla famiglia di Caterina.

Mirko Trovato invece interpreta Stefano Orrù, il figlio di Caterina, un ragazzo dall’aria ribelle che trascorre le giornate in solitudine.

Arianna Montefiori invece interpreta Margherita Spanu, la sorella di Chiara, la ragazza-madre scomparsa dopo aver abbandonato la sua bambina. Margherita, 23 anni, è un’infermiera che lavora con Pietro.

Infine, nel cast de L’Isola di Pietro 3 ritroviamo Raniero Monaco di Lapio che, dopo l’esperienza ad Amici Celebrities, torna su Canale 5 con il suo personaggio Leonardo Manca.

L’Isola di Pietro 3 va in onda a partire da venerdì 18 ottobre 2019 in prima serata su Canale 5.