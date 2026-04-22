Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:55
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 22 aprile 2026 su Rai 3

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 22 aprile 2026 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 22 aprile 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Colpo di scena nell’inchiesta sullo chef Emiliano Milza: è stato riesumato il corpo del padre. Oltre ad aver ucciso la compagna per intascare il premio dell’assicurazione l’uomo aveva già ucciso anche il padre e la badante peruviana? Mentre la Procura indaga per capire se Milza abbia somministrato loro dosi massicce di farmaci stasera Federica Sciarelli proporrà alcune testimonianze inedite sul caso.

Continua il mistero della morte di mamma e figlia a Campobasso: quando avrebbero ingerito la ricina? Ed erano loro i bersagli dell’avvelenamento? Decisivi gli esiti sulla ricina a Pavia ma anche gli accertamenti irripetibili sui vetrini a Bari. “Chi l’ha visto?” ha trovato alcuni documenti inediti. Infine, il caso di Alessandro Venturelli: il giudice ha archiviato perché non ci sono prove né spunti investigativi per ritenere che qualcuno lo stia trattenendo o gli abbia fatto del male, ma per i genitori non è possibile archiviare una scomparsa e chiedono di continuare a cercarlo.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/
Twitter @chilhavistorai3
sito: www.chilhavisto.rai.it
telefono 06.8262
posta elettronica 8262@rai.it
WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 22 aprile 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Stasera tutto è possibile 2026: anticipazioni, ospiti, cast e giochi di oggi (il meglio di)
TV / Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 22 aprile
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
Ti potrebbe interessare
TV / Stasera tutto è possibile 2026: anticipazioni, ospiti, cast e giochi di oggi (il meglio di)
TV / Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 22 aprile
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / Sister Act 2 – Più svitata che mai: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere l’11esima puntata
TV / Stasera tutto è possibile 2026 streaming e diretta tv: dove vedere “il meglio di”
Spettacoli / Elettra Lamborghini si pente dell’intervista a Belve: “Non avrei dovuto accettare”
TV / Ascolti tv martedì 21 aprile: Montalbano, Inter-Como, DiMartedì
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 21 aprile 2026 su La7
TV / Belve: le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata, 21 aprile 2026
Ricerca