L’isola di Pietro 3, la serie tv con Gianni Morandi torna su Canale 5

Torna Gianni Morandi in prima serata su Canale 5 con L’isola di Pietro 3, la serie che racconta del pediatra Pietro Sereni in altre dodici puntate.

Dopo il successo delle due precedenti stagioni, L’isola di Pietro si riconferma in casa Mediaset a partire da venerdì 18 ottobre 2019 con le prime due puntate della terza stagione, riproponendo il suggestivo scenario dell’Isola di San Pietro.

Co-prodotta da RTI e Lux Vide, l’Isola di Pietro quest’anno si arricchisce di nuovi volti all’interno del suo cast, oltre ai veterani (come Morandi).

Fulcro della fiction è la coniugazione tra amore e giallo, nuovi intrighi sentimentali e nuovi casi sui quali indagare, riprendendo il tema della famiglia e soffermandosi sulla grande umanità del dottor Pietro.

Ma dov’eravamo rimasti? Nella prima stagione abbiamo conosciuto i personaggi della fiction e il caso principale è arrivato con un’esplosione alla Vecchi Tonnara durante una festa scolastica organizzata dagli studenti del liceo. A lavorare sulle indagini Elena, figlia del dottor Pietro tornata sull’isola dopo 15 anni di latitanza.

Nella seconda stagione invece, vediamo la famiglia ristabilire la pace: Elena vive con il padre e la figlia e vive una relazione con Alessandro, ma un nuovo caso mette a repentaglio la tranquillità dell’isola.

L’isola di Pietro 3, la trama della nuova stagione

La terza stagione ci riporta sull’isola sarda di Carloforte dove vive il dottor Pietro Sereni, un medico molto empatico attento alla salute dei pazienti e anche alle loro vite personali.

In questo terzo capitolo, Pietro dovrà occuparsi anche dei suoi cari, in particolare di sua figlia Elena e della nipote Caterina, reduci da un grave lutto in famiglia.

L’arrivo dei nipotino Giacomo e la presenza del piccolo Tobia non rallegreranno molto la famiglia dei Sereni, per loro non sarà facile superare la perdita di Alessandro.

Caterina, dopo un’operazione in America, potrebbe recuperare la vista: la sua relazione con Diego prosegue e il ragazzo sembra aver finalmente messo la testa a posto entrando nel corpo di polizia e lavorando al commissariato di Carloforte.

Il caso con cui si apre la terza stagione vede protagonista come sempre Pietro che, correndo sulla spiaggia con l’inseparabile Mirto, ritrova una bambina di pochissimi giorni abbandonata in un cantiere navale dov’è scoppiato un incendio.

La piccola ha difficoltà a respirare, così Pietro la porta in ospedale. Ha inizio un’indagine difficile su chi possa aver abbandonato la neonata e perché. Elena, appena rientrata dagli Stati Uniti, incontra il nuovo vicecommissario Valerio Ruggeri arrivato da Roma. La donna è spiazzata dai suoi atteggiamenti, ma riconosce che l’uomo ha un forte intuito e quando serve sa essere determinato.

Le indagini sulla piccola ritrovata da Pietro portano a Chiara Spanu, adolescente di cui si sono perse le tracce e imparentata con Margherita (è la sorella), la nuova infermiera che lavora con Pietro in ospedale.

Le indagini proseguono e coinvolgerà un gruppo di adolescenti molto cari a Pietro che ancora una volta si troverà nella posizione di dover supportare i suoi giovani pazienti, aiutandoli a fare la cosa giusta.

Elena e Caterina, nel frattempo, svilupperanno la loro vita sentimentale e andranno incontro ad ulteriori conflitti dovute anche alle scelte del passato.

L’isola di Pietro 3, il cast: conferme e new entry

Chi vediamo nel cast de L’Isola di Pietro 3? Per questo nuovo capitolo ci sono conferme e new entry.

Partiamo proprio da queste ultime: al fianco di Morandi, in questa stagione vedremo anche Francesco Arca, Francesca Chillemi e Caterina Murino.

Francesco Arca interpreterà Valerio Ruggeri, il nuovo vicequestore arrivato da Roma che sarà un vero e proprio enigma.

Francesca Chillemi invece interpreta Monica, un’insegnante di educazione fisica alla scuola di Carloforte dove studia anche sua figlia Stella. La donna avrà una forte intesa con Valerio, che l’aiuterà anche nel rapporto con la figlia.

Caterina Murino invece interpreterà Teresa, vedova e mamma di Ilaria e Stefano che Pietro aiuterà a uscire dalla depressione.

Nel cast de L’isola di Pietro 3 vedremo l’immancabile Gianni Morandi nelle vesti del dottor Pietro Sereni, Chiara Baschetti che interpreta la figlia Elena e Alma Noce che interpreta Caterina Rovandi.

E ancora Erasmo Genzini sarà Diego, Cristian Cocco sarà Efisio Pinna, Mirko Trovato sarà Stefano, Arianna Montefiori sarà Margherita e Raniero Monaco di Lapio sarà Leonardo.

Il cast al completo de L’Isola di Pietro 3

L’isola di Pietro 3, l’ambientazione: la location

Ma dove si trova L’isola di Pietro? La location scelta dalla fiction riporta il pubblico di Canale 5 in Sardegna, in particolare a Carlofrote e l’isola di Sant’Antioco.

Ma la fiction ha ambientato anche alcune scene in disparate zone, da Calasetta a Carbonia, da Portoscuso fino a Cagliari, per poi passare a Roma e Viterbo.

L’isola di Pietro 3, dove vedere in tv e in streaming la nuova stagione

Ma dove vedere L’Isola di Pietro 3? La serie tv, giunta alla terza stagione, viene mandata in onda in prima serata su Canale 5 a partire da venerdì 18 ottobre 2019, ore 21:25. La rete ammiraglia Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, che potete trovare anche al tasto 505 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire la fiction in diretta streaming può accedere a MediasetPlay, la piattaforma che mette a disposizione i propri contenuti anche tramite smartphone, pc e tablet.

Ma c’è di più. Chi non può seguire in diretta la fiction può recuperare gli episodi andati già in onda sulla piattaforma grazie alla funzione on demand.

Chi è interessato a seguire L’Isola di Pietro sui social può trovare l’account ufficiale su Instagram.