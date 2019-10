Tale e Quale Show, la classifica della quinta puntata in onda venerdì 11 ottobre: ecco chi ha vinto

Tredici concorrenti pronti a imitare i grandi della musica italiana e internazionale: Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti anche per questa nona edizione, va in onda venerdì 11 ottobre 2019 con la quinta puntata.

Quest’anno il programma si è rinvigorito contando su un concorrente in più, anche se poi a conti fatti vale soltanto mezzo punto: Gigi e Ross, il duo comico di Made in Sud, ha preso parte al talent show di Rai 1 come un unico concorrente.

Tutto quello che c’è da sapere sull’edizione 2019 di Tale e Quale Show

Manca soltanto una puntata per proclamare il vincitore della nona edizione del talent, ma chi riuscirà a portare a casa la vittoria?

Ricordiamo che Tale e Quale Show è diviso in due parti: la prima si conclude dopo sei puntate e la scelta di un vincitore dell’edizione corrente, il quale poi dovrà sfidare in altre tre puntate i migliori concorrenti delle precedenti edizioni e puntare all’ambito premio di “Campione di Tale e Quale Show 2019”.

Tale e Quale Show 2019, la classifica della quinta puntata

Ecco la classifica dei concorrenti al termine delle esibizioni della quarta puntata di Tale e Quale Show 2019 dell’11 ottobre:

1 Davide De Marinis

2 Jessica Morlacchi

3 Agostino Penna

4 Flora Canto

5 Francesco Monte

6 Lidia Schillaci

7 David Pratelli

8 Eva Grimaldi / Tiziana Rivale

10 Francesco Pannofino / Gigi e Ross

12 Sara Facciolini

Ecco invece la classifica generale aggiornata:

1 Agostino Penna, 314 punti

2 Davide De Marinis, 264 punti

3 Jessica Morlacchi, 256 punti

4 Lidia Schillaci, 253 punti

5 Tiziana Rivale, 250 punti

6 Gigi e Ross, 240 punti

7 Francesco Monte, 236 punti

8 Flora Canto, 216 punti

9 David Pratelli 188 punti

10 Eva Grimaldi, 174 punti

11 Sara Facciolini, 173 punti

12 Francesco Pannofino, 170 punti

La giuria e i vocal coach di Tale e Quale Show 2019

Tale e Quale Show 2019 classifica, come funziona il format

Dopo ogni puntata del programma di Rai 1, c’è sempre grande curiosità attorno alla classifica parziale di Tale e Quale Show.

Il punteggio ricevuto da ogni concorrente, al quale – ricordiamo – si aggiungono i punti assegnati dagli stessi vip in gara, del resto non si azzera all’inizio della puntata successiva. Ogni episodio, infatti, riparte dalla graduatoria della settimana precedente. A quei punti, poi, ciascun concorrente somma quelli ottenuti nella puntata successiva.

Con questo meccanismo, al termine della nona e ultima puntata, verrà così decretato il vincitore di Tale e Quale Show 2019. Il programma non prevede alcuna eliminazione: il cast dei concorrenti rimarrà dunque invariato fino alla fine.

