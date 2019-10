Contromano: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Rai 3

Questa sera, venerdì 17 ottobre 2019, in prima serata su Rai 3 alle 21.20 va in onda Contromano, film del 2018 diretto e interpretato da Antonio Albanese. La pellicola, uscita nelle sale il 29 marzo 2018, è stata prodotta dalla Fandango e Rai Cinema e distribuita dalla 01 Distribution.

Vediamo qui di seguito tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Contromano film: la trama

Il film racconta la storia di Mario Cavallaro, un uomo molto abitudinario che vive una vita tranquilla – anche se estremamente ripetitiva – nella sua città, Milano. Mario, 50 anni compiuti da poco, è un amante dell’ordine e fa sì che tutti conservino un certo decoro. Nella sua routine ci sono la merceria che ha ereditato dal padre e un orto, che coltiva nella sua terrazza.

Spaventato da qualsiasi cambiamento, dovrà fare i conti con una piccola “rivoluzione” della sua quotidianità quando il bar che frequenta abitualmente viene rilevato da un egiziano e Oba, un venditore ambulante di calze senegalese, si piazza proprio davanti alla sua attività, facendogli una concorrenza sleale e vincente. Per “rimettere le cose a posto” Mario dovrà escogitare un piano tanto semplice quanto folle: rapire Oba e riaccompagnarlo in Senegal. Oba acconsente alla sua “deportazione” a condizione che Mario riporti in patria anche sua sorella Dalida. Non appena vede la giovane, per Mario è amore a prima vista: peccato però che Dalida sia in realtà la fidanzata di Oba e non la sorella.

Contromano film: il cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Antonio Albanese – Mario Cavallaro

– Mario Cavallaro Alex Fondja – Oba

– Oba Aude Legastelois – Dalida

– Dalida Daniela Piperno – Gisella

– Gisella David Anzalone – Umberto

– Umberto Valentina Pace – cognata di Umberto

Contromano film: il trailer

Ecco il trailer del film in onda stasera su Rai 3:

Potrebbero interessarti X Factor 2019, gli ospiti del primo Live: Mika e Coez Guardians: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Italia 1 Tale e Quale Show 2019, le anticipazioni della sesta puntata in onda venerdì 18 ottobre

Contromano film: diretta tv e streaming

Come vedere il film Contromano? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – venerdì 18 ottobre 2019 – a partire dalle 21,20 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile invece al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Come vedere Rai 3 in streaming