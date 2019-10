Guardians: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Italia 1

Questa sera, venerdì 18 ottobre 2019, su Italia 1 va in onda Guardians, film del 2017 per la regia di Sarik Andreasyan. La pellicola, anche nota come Guardians – Il risveglio dei guardiani, è una pellicola fantascientifica d’azione del filone dei supereroi.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Guardians film: la trama

Siamo in piena Guerra Fredda e un’organizzazione segreta sovietica denominata “Patriot” lavora per creare una squadra di super-soldati. O meglio, di veri e propri supereroi, i quali vengono creati quasi “in provetta”: ad alcuni individui, scrupolosamente selezionati nei vari territori del’ex URSS, viene infatti migliorato il DNA. La missione per cui sono “progettati” è quella di difendere la loro patria dalla minaccia di poteri soprannaturali.

Solo quattro di questi guerrieri dotati di superpoteri sono riusciti a sopravvivere agli esperimenti e sono scappati senza lasciare tracce, nascondendo per decenni le loro identità. 30 anni dopo, è emerso un nemico superpotente che minaccia di distruggere il mondo. I Guardians decidono così di uscire dall’ombra ed affrontarlo.

Guardians film: il cast

Anton Pampushnyy – Arseniy / Arsus

– Arseniy / Arsus Sanjar Madi – Temirkhan / Khan

– Temirkhan / Khan Sebastien Sisak – Lernik / Ler

– Lernik / Ler Alina Lanina – Kseniya

– Kseniya Valeriya Shkirando – Mayor Elena Larina

– Mayor Elena Larina Vyacheslav Razbegaev – General-mayor Nikolay Dolgov

– General-mayor Nikolay Dolgov Stanislav Shirin – Avgust Kuratov

– Avgust Kuratov Aleksandr Komissarov – Viktor Dobronravov

Guardians film: il trailer

Ecco il trailer del film:

Guardians film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Scrivimi ancora in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – martedì 17 settembre 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

