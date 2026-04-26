Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 26 aprile 2026

Questa sera, domenica 26 aprile 2026, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal Coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal Coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 26 aprile 2026.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Gestione dell’immigrazione e problemi di integrazione sono al centro della puntata odierna della trasmissione. Le telecamere del programma hanno seguito la vicenda di Babou Jallow, il giovane gambiano che, nonostante le denunce, continua a spaventare i cittadini tra Pesaro e Cattolica. E ancora: spazio agli abusi all’interno della Chiesa e alle notti trasgressive di Milano tra escort, calciatori e un focus sullo sfruttamento di minorenni.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – domenica 26 aprile 2026 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Infinity, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.