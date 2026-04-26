Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 26 aprile 2026 su Rai 3

Questa sera, domenica 26 aprile 2026, va in onda in prima serata la nuova stagione di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 20,30. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda domenica 26 aprile 2026 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

Tra le inchieste proposte in questa puntata, quella su “L’aria dei porti”, firmata da Bernardo Iovene, con la collaborazione di Lidia Galeazzo. Un’indagine che riflette sull’impatto ambientale delle navi quando attraccano nei porti: mentre restano ferme, continuano a funzionare a pieno regime, rilasciando nell’aria sostanze inquinanti che finiscono per gravare sulle città costiere.

E ancora: spazio al “Cartello di Trumpo”: un’inchiesta che si muove sullo scacchiere internazionalet ra politica, energia e traffici illeciti, con un italiano coinvolto in un complesso gioco di relazioni che tocca figure come Donald Trump e Nicolás Maduro. Successivamente viene proposta l’inchiesta “L’uomo del Presidente”, di Sacha Biazzo con la collaborazione di Luigi Scarano e Cristiana Mastronicola, che ricostruisce la figura di Paolo Zampolli, figura vicina al Presidente americano Donald Trump.