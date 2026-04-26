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Roberta Valente – Notaio in Sorrento: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

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di Anton Filippo Ferrari
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Roberta Valente – Notaio in Sorrento: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, domenica 26 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, serie tv in quattro serate diretta da Vincenzo Pirozzi con Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini e con la partecipazione di Sebastiano Somma. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

“La macchina del tempo”: Una vecchia Fiat 500 è al centro di un romantico ed enigmatico lascito testamentario, affidato a Vito che da tempo frequenta la casa di riposo dove viveva l’anziana benefattrice, scomparsa prematuramente. Colpito e disorientato dall’inattesa responsabilità, Vito decide di rivolgersi a Roberta per fare chiarezza. Il caso si rivela fin da subito legalmente intricato e profondamente umano. Ma ancora una volta sarà Roberta — sostenuta dalla sensibilità di Leda, cresciuta in diverse case famiglia dopo essere rimasta orfana — a trovare la strada giusta. Insieme, riusciranno a dare voce alla volontà della defunta, salvaguardando i sentimenti e i legami affettivi di chi è rimasto.

“Terapia d’urto”: Un caso delicato coinvolge a fondo tutto lo Studio Notarile, chiamato a occuparsi della tutela di Filippo, un ragazzo con la sindrome di Down dal carattere irresistibile, recentemente rimasto orfano e capace di conquistare il cuore di chiunque lo incontri. Due diverse disposizioni testamentarie lasciate dai genitori hanno generato incertezza su chi debba prendersi cura del ragazzo. Roberta e il suo team si impegnano a fondo per andare oltre gli aspetti legali e capire con quale dei due zii Filippo potrà davvero sentirsi a casa. Intanto, Roberta inizia a notare che Stefano, il suo futuro sposo, appare sempre più distratto e distaccato. E ciò che scoprirà potrebbe cambiare tutto.

Roberta Valente – Notaio in Sorrento: il cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Maria Vera Ratti: Roberta
  • Alessio Lapice: Stefano
  • Flavia Gatti: Leda
  • Erasmo Genzini: Vito
  • Adriano Pantaleo: Osvaldo
  • Teresa Del Vecchio: Gina
  • Enzo Casertano: Notaio Carrano
  • Gianni Parisi: Gianni
  • Susy Del Giudice: Irene
  • Rosaria De Cicco: Zia Adele
  • Margherita Di Rauso: Zia Nadia
  • Biagio Musella: Mimmo
  • Giuseppe D’Ambrosio: Attilio
  • Davide Schiavo: Fefè
  • Adriana Savarese: Lucia
  • Fabrizio Serpico: Enrico
  • Antonio Cossia: Pasquale
  • Ivana Maione: Assunta
  • Sebastiano Somma: Capasanta

Streaming e tv

Dove vedere Roberta Valente – Notaio in Sorrento in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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