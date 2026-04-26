Ascolti tv sabato 25 aprile: Canzonissima, Amici, Kung Fu Panda
Ascolti tv sabato 25 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 25 aprile2026? Su Rai 1 è andato in onda Canzonissima. Su Rai 3 Berlinguer – La grande ambizione. Su Rete 4 Don Camillo Monsignore ma non troppo. Su Canale 5 Amici. Su Italia 1 Kung Fu Panda. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 25 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv sabato 25 aprile 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai 1 Affari Tuoi registra 3.871.000 spettatori (23.6%) dalle 20:40 alle 21:19. Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.064.000 – 19.5%), La Ruota della Fortuna ottiene 3.893.000 spettatori e il 23.5% dalle 20:46 alle 21:20. Su Rai 2 TG2 Post è seguito da 487.000 spettatori (2.9%). Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine è la scelta di 891.000 spettatori (5.4%). Su Rai 3 Liliana è visto da 669.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete 4 4 di Sera Weekend raduna 758.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 723.000 spettatori (4.3%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 429.000 spettatori e il 2.8%. Sul Nove Fratelli di Crozza ottiene 393.000 spettatori (2.5%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 conquista 2.101.000 spettatori pari al 20.5%, mentre L’Eredità ottiene 3.320.000 spettatori pari al 26.1%. Su Canale 5 Avanti il Primo! Story è la scelta di 1.155.000 spettatori (12.6%), mentre Avanti un Altro! Story intrattiene 1.730.000 spettatori (14.9%). Su Rai 2, dopo Dribbling (255.000 – 2.9%), F.B.I. viene visto da 319.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio e 485.000 spettatori (3.5%) nel secondo episodio. Su Italia 1 Studio Aperto Mag registra 369.000 spettatori (3.4%) e Hawaii Five-0 ottiene 521.000 spettatori (3.8%). Su Rai 3 l’appuntamento con i TGR informa 1.894.000 spettatori pari al 14.5%. Su Rete 4 La Promessa conquista 794.000 spettatori (5.7%). Su Tv8 Foodish registra 166.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Little Big Italy raggiunge 224.000 spettatori e il 2%.
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.