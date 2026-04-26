Ascolti tv sabato 25 aprile: Canzonissima, Amici, Kung Fu Panda

Su Rai 1 Affari Tuoi registra 3.871.000 spettatori (23.6%) dalle 20:40 alle 21:19. Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.064.000 – 19.5%), La Ruota della Fortuna ottiene 3.893.000 spettatori e il 23.5% dalle 20:46 alle 21:20. Su Rai 2 TG2 Post è seguito da 487.000 spettatori (2.9%). Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine è la scelta di 891.000 spettatori (5.4%). Su Rai 3 Liliana è visto da 669.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete 4 4 di Sera Weekend raduna 758.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 723.000 spettatori (4.3%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 429.000 spettatori e il 2.8%. Sul Nove Fratelli di Crozza ottiene 393.000 spettatori (2.5%).