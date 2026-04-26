Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:22
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ascolti tv sabato 25 aprile: Canzonissima, Amici, Kung Fu Panda

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Ascolti tv sabato 25 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 25 aprile2026? Su Rai 1 è andato in onda Canzonissima. Su Rai 3 Berlinguer – La grande ambizione. Su Rete 4 Don Camillo Monsignore ma non troppo. Su Canale 5 Amici. Su Italia 1 Kung Fu Panda. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 25 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv sabato 25 aprile 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 26 aprile 2026
TV / Roberta Valente – Notaio in Sorrento: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 26 aprile 2026
TV / Roberta Valente – Notaio in Sorrento: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / Zelig On: anticipazioni, comici e ospiti dello show su Italia 1
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 26 aprile 2026
TV / Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 26 aprile 2026, su Rai 3
TV / Roberta Valente – Notaio in Sorrento streaming e diretta tv: dove vedere terza puntata
TV / Messa in tv 26 aprile 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Amici 2026, il serale: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 25 aprile
TV / Kung Fu Panda: tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazione
Ricerca