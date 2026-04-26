Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, domenica 26 aprile 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.

Anticipazioni e trama

Due individui loschi conducono Canfeza nel rifugio nascosto nel bosco. Inizialmente terrorizzata, in lei si accende la speranza di poter finalmente incontrare Mahir. Canfeza prova più volte a mettersi in contatto con Mahir, senza sapere che il commissario è in ospedale a causa del malore improvviso di Sureyya.

Streaming e tv

Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle 21.30 dopo La ruota della fortuna a partire dal 12 aprile 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.