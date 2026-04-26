Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:22
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, domenica 26 aprile 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.

Anticipazioni e trama

Due individui loschi conducono Canfeza nel rifugio nascosto nel bosco. Inizialmente terrorizzata, in lei si accende la speranza di poter finalmente incontrare Mahir. Canfeza prova più volte a mettersi in contatto con Mahir, senza sapere che il commissario è in ospedale a causa del malore improvviso di Sureyya.

Streaming e tv

Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle 21.30 dopo La ruota della fortuna a partire dal 12 aprile 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 26 aprile 2026
TV / Roberta Valente – Notaio in Sorrento: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / Zelig On: anticipazioni, comici e ospiti dello show su Italia 1
Ti potrebbe interessare
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 26 aprile 2026
TV / Roberta Valente – Notaio in Sorrento: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / Zelig On: anticipazioni, comici e ospiti dello show su Italia 1
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 26 aprile 2026
TV / Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 26 aprile 2026, su Rai 3
TV / Roberta Valente – Notaio in Sorrento streaming e diretta tv: dove vedere terza puntata
TV / Ascolti tv sabato 25 aprile: Canzonissima, Amici, Kung Fu Panda
TV / Messa in tv 26 aprile 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Amici 2026, il serale: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 25 aprile
TV / Kung Fu Panda: tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazione
Ricerca