Stasera in tv 12 novembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv, martedì 12 novembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv.

Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 12 novembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 12 novembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Enrico Piaggio, un sogno italiano

Questa sera su Rai 1 va in onda Enrico Piaggio, un sogno italiano, film per la tv diretto da Umberto Marino con protagonista Alessio Boni.

Trama: La storia di un imprenditore di successo e di un’idea capace di rilanciare la vita economica e civile del Paese che, dopo la tragedia della guerra, vuole rialzare la testa e farsi riconoscere per le sue qualità.

Il cast di Enrico Piaggio, un sogno italiano

La vera storia di Enrico Piaggio

Ecco il trailer:

RAI 2

20:30 – TG2

21:00 – TG2 Post

21:20 – Il collegio

Questa sera su Rai 2 arriva la quarta puntata de Il Collegio 4, il docu-reality con protagonisti 20 alunni di una scuola degli anni Ottanta.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – That’s Amore Storie di uomini e altri animali

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Cartabianca

Questa sera su Rai 3 torna Bianca Berlinguer e il suo Cartabianca: l’approfondimento e il dibattito sulle principali notizie della settimana riguardanti il nostro paese e i grandi temi di politica estera. In studio tanti ospiti, tra i quali il solito Mauro Corona.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal coro

Questa sera su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal coro, il programma di approfondimento sulle diverse tematiche dell’attualità condotto da Mario Giordano.

STASERA IN TV 12 NOVEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Striscia la Notizia – La voce della resilienza

21:21 – Caccia al tesoro

Su Canale 5 va in onda Caccia al tesoro, una commedia di Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme e Serena Rossi.

Trama: Da anni Domenico non paga l’affitto del Teatro della Speranza di Napoli di cui è capocomico, e il proprietario dello stabile ne ordina la chiusura immediata. Non solo: giunto a casa, Domenico scopre che il nipotino Antonio ha bisogno di parecchi denari per farsi “aggiustare il cuore” in una clinica americana. Che fare? Siamo a Napoli, dunque ci si rivolge San Gennaro.

Ecco il trailer:

GUIDA TV 12 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Le Iene Show

Su Italia 1 questa sera tornano Le Iene con una nuova puntata ricca di servizi, inchieste e l’immancabile goliardia.

PROGRAMMI TV 12 NOVEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La 7, come ogni settimana, torna Giovanni Floris con DiMartedì: le notizie della settimana e i grandi temi della politica, dell’economia e della società italiana, commentati con tanti ospiti.

PROGRAMMI TV 12 NOVEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – 007 – Il mondo non basta

Su Tv8 questa sera va in onda il film Il mondo non basta, capitolo della saga 007 con Pierce Brosnan e Sophie Marcea.

Trama: James Bond 007 recupera i soldi pagati da un miliardario inglese per il riscatto della figlia Electra. La ragazza, rimasta orfana dopo la morte violenta del padre, sembra ancora minacciata dal suo aguzzino, un terrorista anarchico chiamato Renard (in francese “volpe”). In realtà, proprio lei è al centro di un intrigo internazionale destinato a sovvertire l’ordine economico mondiale. Terza avventura con Pierce Brosnan nei panni di Bond.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Live! – Ascolti record al primo colpo

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Live! – Ascolti record al primo colpo, con Eva Mendes e David Krumholtz.

Trama: Katy è la responsabile dei programmi presso l’emittente televisiva ABN. Stanca dei soliti format proposti dai suoi sceneggiatori, decide di creare un nuovo programma: Live!. Questo reality show si ispira al noto gioco della roulette russa, di cui riprende, adattandoli al mondo televisivo, tutti gli aspetti principali; in particolare, i protagonisti sono chiamati a rischiare la propria vita per guadagnare il premio di 5 milioni di dollari per quei cinque che sopravviveranno.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 12 NOVEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

19:00 – Tennis: ATP Finals 2019 (diretta)

21:00 – Tennis: ATP Finals 2019 (diretta)

Anche su Sky Sport Uno stasera va in onda il torneo con i migliori otto tennisti delle classifiche ATP di singolare e di doppio. Lo scorso anno hanno vinto Alexander Zverev e, nel doppio, M. Bryan/Sock.

SKY UNO

20:45 – A lezione dal prof. Cannavacciuolo

21:15 – Antonino Chef Academy Ep. 1 Prima TV

Questa sera su Sky Uno va in onda il primo episodio di Antonino Chef Academy. Dieci giovani, talentuosi cuochi e la possibilità di aggiudicarsi un posto ai fornelli della celebre cucina di Villa Crespi, ristorante stellato dello chef Antonino Cannavacciuolo, che questa volta si calerà nel ruolo di professore e mentore per i concorrenti della sua scuola.

