Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 12 novembre 2019 su Rai 3

Si rinnova anche questa settimana la sfida del martedì sera con Rai 3 pronto a dare battaglia a La 7 con Cartabianca: il programma condotto da Bianca Berlinguer torna infatti alle 21:20, come di consueto, e le anticipazioni raccontano di un parterre di ospiti molto ricco e interessante.

Ancora una volta, dunque, negli studi di Rai 3, si discuterà dei principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, passando per le notizie di società ed economia. Sempre con un taglio critico e pluralità di opinioni.

Riuscirà stasera Cartabianca a battere negli ascolti tv il suo principale competitor, ovvero Dimartedì su La 7?

Vediamo intanto quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera di Cartabianca.

Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 12 novembre

Nella puntata di stasera, 12 novembre 2019, tanto spazio alla politica con il centrodestra che sale nei sondaggi mentre nel governo è caos per le questioni legate all’Ilva di Taranto e al decreto fiscale che anticipa la manovra. Negli ultimi giorni, in particolare, si è parlato di incentivi all’utilizzo della moneta elettronica e, in generale, delle nuove tasse che la maggioranza ha intenzione di introdurre. Spazio, con tutta probabilità, anche alla questione della concessione a Liliana Segre, la senatrice sopravvissuta ad Auschwitz, della scorta.

Di tutto questo e di molto altro si parlerà nel corso della trasmissione, a partire dalle 21.20.

Cartabianca, le anticipazioni: gli ospiti di questa sera

Questa sera ospiti di Bianca Berlinguer saranno il segretario generale CGIL Maurizio Landini, il Ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti (M5S), Daniela Santanchè di Fratelli d’Italia, Massimiliano Romeo della Lega, il critico d’arte e deputato del Gruppo misto Vittorio Sgarbi, Nicola Fratoianni di Sinistra italiana – LeU, la giornalista Marianna Aprile, lo scrittore Gianrico Carofiglio, Andrea Scanzi del Fatto Quotidiano, Maurizio Belpietro direttore de La Verità e Panorama, Francesca Fagnani e Mauro Corona, alpinista e scrittore, ospite fisso della trasmissione.

Cartabianca anticipazioni: dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 12 novembre 2019 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando.

Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.