Enrico Piaggio, un sogno italiano: trama, cast e streaming del film su Rai1 con Alessio Boni

Questa sera, martedì 12 novembre, al pubblico di Rai 1 viene offerta la visione di Enrico Piaggio, un sogno italiano, film per la tv del 2019 diretto da Umberto Marino che racconta la vita dell’imprenditore che mise in produzione un mezzo che è poi diventato un vero e proprio simbolo del Bel Paese: lo scooter Vespa. Nata da un progetto dell’ingegnere Corradino D’Ascanio, la Vespa vide la luce nel periodo – quello raccontato appunto nella pellicola di Marino – in cui l’Italia si impegnava per rialzarsi dopo il secondo conflitto mondiale, realizzando quel “miracolo italiano” in quanto a crescita economica e sviluppo civile.

Il film va in onda sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini in prima serata dalle 21.25 e vede come protagonista Alessio Boni, l’attore della fortunata fiction La strada di casa. Accanto a lui un cast davvero ricco, di cui vediamo i dettagli qui di seguito, insieme alle altre informazioni sul film.

Enrico Piaggio: la trama

È il 1945 e siamo a Pontedera, in Toscana. L’imprenditore Enrico Piaggio è in grandi difficoltà poiché la sua azienda è in crisi e lui sente gravare su di sé il peso di una grande responsabilità: quella delle tante famiglie che rischiano di restare senza lavoro. Piaggio è determinato a lottare. Quando inizia a ragionare nella disperata ricerca di soluzioni nella sua mente balena un’idea, quella di creare un mezzo di trasporto dalle dimensioni ridotte, il cui uso possa essere agile nel traffico e, soprattutto, alla portata delle tasche di ciascuno.

Mentre tenta di realizzare questa sua impresa, però, non mancano gli ostacoli. Il finanziere Rocchi Battaglia è infatti pronto a tutto pur di impossessarsi dell’azienda ma l’imprenditore non molla e decide di puntare tutto su quello scooter perché diventi l’icona della rinascita. Ad aiutarlo, in questa grande battaglia, c’è il destino: a Roma, infatti, c’è il regista William Wyler che sta per girare il film “Vacanze romane” e Piaggio riesce a convincerlo a fare in modo che la Vespa diventi una sorta di “carrozza di Cenerentola”. Quella che, nella celebre pellicola, trasporta per le strade della Città Eterna i due protagonisti. Quello fu il glorioso giorno in cui la Vespa è diventata il simbolo del made in Italy nel mondo.

Enrico Piaggio, un sogno italiano: il cast

Come anticipato, protagonista del film per la tv è Alessio Boni, un volto molto conosciuto dal pubblico di Rai 1: l’attore è infatti stato protagonista della fiction La strada di casa, di cui è terminata di recente la seconda stagione. Accanto a lui Violante Placido, nel ruolo di Livia Rivelli, e Francesco Pannofino in quello di Rocchi-Battaglia.

Ecco il resto del cast:

Enrica Pintore – Paola Bechi Luserna

– Paola Bechi Luserna Beatrice Grannò – Suso Cecchi D’Amico

– Suso Cecchi D’Amico Moisé Curia – Peter Panetta

– Peter Panetta Roberto Ciufoli – Corradino D’Ascanio

– Corradino D’Ascanio Carmen Giardina – Terlizzi

– Terlizzi Fabio Galli – Ralli

– Ralli Bruno Torrisi – alto commissario

– alto commissario Paolo Giommarelli – Capecchi

– Capecchi Leonardo De Carmine – Tadini

– Tadini Federigo Ceci – Pacini

– Pacini Giorgio Gobbi – Armando Piaggio

– Armando Piaggio Elena Minichiello/Emma Minichiello – Antonella Bechi Piaggio

– Antonella Bechi Piaggio Patrizio Pelizzi – Ufficiale Repubblica di Salò

Enrico Piaggio: il trailer

Ecco il trailer del film in onda su Rai 1:

Enrico Piaggio, un sogno italiano: diretta tv e streaming

Il film Enrico Piaggio – Un sogno italiano va in onda, come già anticipato, su Rai 1. L’appuntamento è per martedì 12 novembre 2019 a partire dalle 21:25. Come vederlo? Basta andare al canale 1 (o 501 per l’HD) del digitale terrestre, oppure sul canale 101 del vostro decoder se siete clienti Sky.

Se non riuscite a vederlo in diretta tv su Rai 1, non disperate. È possibile infatti seguire il film Questione di karma anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Vi basterà registrarvi (è completamente gratis) e potrete poi vedere la pellicola sul vostro tablet, smartphone o pc. E anche on demand nei giorni successivi alla messa in onda.

