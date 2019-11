Enrico Piaggio, un sogno italiano: il cast del film di Rai 1 sulla mitica Vespa

Enrico Piaggio, un sogno italiano: il cast del film di Rai 1 | Martedì 12 novembre 2019

Un cast formato da attori d’eccezione per un film che racconta una storia tutta italiana: stasera, martedì 12 novembre 2019, su Rai 1 va in onda il film Enrico Piaggio, un sogno italiano. La pellicola racconta la storia dell’imprenditore Enrico Piaggio che, con coraggio e determinazione, negli anni del secondo dopoguerra è riuscito a vincere la sua personalissima sfida professionale e umana contro la crisi economica.

Come? Dando vita a quello che ancora oggi è un mito del made in Italy nel mondo: la mitica Vespa, uno scooter che ha unito su due ruote diverse generazioni. Grazie anche all’apporto fondamentale del cinema, con il film “Vacanze romane” di William Wyler che immortala per sempre il nuovo scooter della Piaggio.

Enrico Piaggio, un sogno italiano: il cast completo

Come già anticipato, il cast di Enrico Piaggio, un sogno italiano è composto da grandi attori del mondo del cinema e della tv italiana. Vediamo insieme di chi si tratta.

Enrico Piaggio, un sogno italiano: il cast completo

I protagonisti assoluti di Enrico Piaggio sono sicuramente Alessio Boni e Violante Placido. L’attore, che di recente abbiamo visto sempre su Rai 1 nella fiction La strada di casa 2, interpreta proprio Enrico Piaggio, alle prese con la sua ricerca della felicità attraverso le due ruote. Violante Placido, invece, interpreta Livia Rivelli, una spregiudicata dark lady con cui Enrico aveva avuto in passato una relazione.

Nel cast di attori di Enrico Piaggio spicca inoltre la presenza di Francesco Pannofino, nel ruolo dello spietato banchiere Rocchi-Battaglia, che fa di tutto per impossessarsi della fabbrica Piaggio. Ed è disposto persino a mettere contro l’imprenditore la moglie Paola Bechi Luserna (Enrica Pintore) e la figlia della donna, Antonella (Elena Minichiello/Emma Minichiello), avuta da una precedente relazione con un militare morto in guerra.



Fanno parte del cast di Enrico Piaggio anche Beatrice Grannò (che interpreta la giovane e talentuosa Susanna “Suso” Cecchi D’Amico, un’impiegata dell’ufficio réclame che darà una grande mano a Enrico), Moisé Curia (Peter Panetta, un giovane giornalista italo-americano che avrà anche una relazione con Suso), Roberto Ciufoli (l’ingegnere Corradino D’Ascanio).

Completano il cast di Enrico Piaggio Carmen Giardina (Terlizzi), Fabio Galli (Ralli), Bruno Torrisi (alto commissario), Paolo Giommarelli (Capecchi), Leonardo De Carmine (Tadini), Federigo Ceci (Pacini), Giorgio Gobbi (Armando Piaggio) e Patrizio Pelizzi (ufficiale Repubblica di Salò).



L’appuntamento con Enrico Piaggio, un sogno italiano è per stasera, 12 novembre 2019, a partire dalle 21:25 su Rai 1.