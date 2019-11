Il Collegio 4, anticipazioni quarta puntata: cosa succede stasera, 12 novembre

Arriva una nuova puntata de Il Collegio 4 e sarà ricca di colpi di scena. Il celebre docu-reality di Rai 2 quest’anno vede la conduzione di Simona Ventura come voce fuori campo che accompagna i ragazzi all’interno del temuto Collegio.

Dopo il discreto successo delle prime tre puntate, i 20 alunni protagonisti della scuola, ambientata nel 1982, tornano con nuove avventure: tra lezioni, sport, gite e punizioni.

La più grande novità della quarta edizione de Il Collegio è senza dubbio l’ambientazione: abbandonati gli anni Sessanta, che hanno caratterizzato tutte le edizioni passate, adesso gli studenti hanno a che fare con un’altra decade molto importante. Stiamo parlando degli anni Ottanta, tra il mito dell’Italia campione del mondo in Spagna, la nuova musica, la street art e tante nuove materie da affrontare.

Ma cosa succederà nella quarta puntata de Il Collegio 4? Vediamo insieme le anticipazioni.

Il Collegio 4, le anticipazioni della quarta puntata

La quarta puntata de Il Collegio porta i ragazzi in gita. Cogliendo l’occasione di una lezione di audiovisivi sull’uso di una telecamera VHS (una tecnologia già diffusa negli anni ’80), i 20 studenti del programma visiteranno il parco zoologico e realizzeranno un reportage.

Nella scorsa puntata, abbiamo visto la classe rimpolpata dall’arrivo di due nuovi alunni, Andrea Bellantoni e Chiara Adamuccio: 17 anni a testa, i due sono fidanzati da novembre 2018.

Nel frattempo, le anticipazioni de Il Collegio 4 annunciano che ci sarà spazio per nuove lezioni, in particolare quelle di inglese dove si parlerà d’integrazione razziale partendo da “bony and Ivory” di Paul McCartney e Stevie Wonder.

Inoltre, protagonista dell’ora di musica sarà Imagine di John Lennon. In classe i ragazzi discuteranno anche di femminismo.

Un colpo di scena della serata de Il Collegio di questa sera riguarda l’assenza di un professore che verrà prontamente colmata da una supplenza. Ma di chi si tratterà?

Durante questa puntata, vedremo anche l’arrivo della Giornata dello Studente: per l’occasione, all’interno del collegio arriverà per la prima volta un Ispettore Scolastico: cosa comporterà per gli alunni?

L’appuntamento con Il Collegio 4 è per stasera, martedì 12 novembre, a partire dalle 21,20 su Rai 2.

