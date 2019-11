Antonino Chef Academy, il nuovo programma di Cannavacciuolo da stasera su Sky Uno

Antonino Cannavacciuolo torna su Sky Uno con un nuovo programma di cucina. Antonino Chef Academy prevede dieci giovanissimi chef, guidati dal caro Cannavacciuolo, pronti a sfidarsi per ottenere l’ambito posto ai fornelli stellati di Villa Crespi (il ristorante stellato dello chef napoletano).

Il programma di cucina, che segue un po’ il tipico format dei cooking show come MasterChef, parte martedì 12 novembre 2019, alle ore 21:15, su Sky Uno (canale 108 del decoder di Sky).

Da giudice a professore, Antonino Cannavacciuolo guiderà dieci aspiranti chef – tra i 18 e i 23 anni – nell’arco di sei puntate: le prove da superare sono tre e, dopo averle svolte, a ogni concorrente verrà assegnato un punteggio. Sommando i punti, si andrà a determinare la classifica finale e il concorrente che avrà totalizzato meno punti dovrà abbandonare l’accademia.

Antonino Chef Academy, le prove del nuovo programma di cucina

Sono tre le prove di cucina alle quali dovranno sottoporsi gli aspiranti chef di Antonino Chef Academy. Ognuno di loro dovrà applicare le nozioni apprese durante le lezioni di Cannavacciuolo e quelle tenute dai coach ospiti, esperti in diverse materie legate alla ristorazione.

Partiamo dalla prima prova: le tecniche di cucina. In cosa consiste? Mettere in pratica le tecniche basilari insegnante da Cannavacciuolo. I dieci concorrenti alla loro postazione dovranno realizzare un piatto secondo le indicazioni ricevute a lezione. La prova sarà a tempo: una volta scaduto, si passerà all’assaggio dello chef e infine si passerà ai voti.

La seconda prova invece è il Test fuori sede: in una location esterna all’accademia, gli studenti saranno suddivisi in piccoli gruppi e dovranno seguire le direttive non soltanto di Antonino, ma anche dei coach che affiancheranno lo chef di Sky nella puntata. Al termine della prova, ogni team riceverà un voto.

Passiamo alla terza e ultima prova: il test di approfondimento è lo step decisivo della puntata, dove i ragazzi coinvolti dovranno affrontare l’ultimo giudizio e lavoreranno seguendo le nozioni apprese da una lezione specialistica tenuta dal professore ospite della puntata.

Sotto la supervisione di Antonino, gli studenti affronteranno l’ultimo giudizio, ma il voto non sarà reso noto, bensì annotato su un registro. In base alla classifica finale, il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più basso dovrà lasciare il programma.

Antonino Chef Academy, i concorrenti della prima edizione

I concorrenti che prenderanno parte a questa prima edizione di Antonino Chef Academy sono dieci.

Eccoli di seguito:

Nicole Bartolini

Marika Giubilato

Federico Liu

Davide Marzullo

Angelo Milone

Gli altri cinque concorrenti di Antonino Chef Academy:

Francesco Petito

Andrea Russo

Andrea Silvestro

Pietro Sparesotto

Elisa Truffelli

Antonino Chef Academy vi aspetta su Sky Uno da martedì 12 novembre 2019 alle ore 21:15.