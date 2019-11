Le Iene 2019, le anticipazioni della puntata in onda stasera martedì 12 novembre 2019

Questa sera torna l’appuntamento del martedì con Le Iene Show, il programma di Italia 1 che per questa fascia della settimana vede alla conduzione il duo consolidato composto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, spalleggiati dall’immancabile Gialappa’s Band.

Di seguito vediamo le anticipazioni della puntata di questa sera, martedì 12 novembre 2019 su Italia 1.

Le Iene, le anticipazioni: i servizi della puntata di stasera, 12 novembre

Quali sono i servizi di questo martedì 12 novembre? Le Iene Show darà spazio a un servizio di Gaston Zama questa sera, sul caso Enrico – detto Chico – Forti, che nel 2000 era stato condannato all’ergastolo per omicidio negli Stati Uniti.

Forti, velista e imprenditore televisivo trentino, attualmente sta scontando la sua pena in un carcere della Florida, ma si è sempre dichiarato innocente e vittima di un errore giudiziario. Il servizio proposto da Zama questa sera riguarda un’intervista telefonica in esclusiva dove Chico racconterà tutti gli eventi nel dettaglio che l’hanno poi portato all’incarcerazione.

Le Iene nella puntata del martedì daranno spazio anche ad Andrea Bocelli e a suo figlio Matteo: padre e figlio saranno protagonisti di una doppia intervista. Hanno conquistato il pubblico duettando insieme al Festival di Sanremo 2019.

Andrea Bocelli è considerato forse l’italiano più conosciuto al mondo, ha incontrato tantissimi personaggi di spicco (dalla Regina Elisabetta a Papa Francesco). Nell’intervista doppia con Le Iene, vedremo i due Bocelli a confronto: padre e figlio dovranno indovinare autori e titoli di tre brani classici e tre brani pop.

Lo scherzo della settimana riguarderà Clemente Russo: grazie alla complicità della moglie, il pugile crederà che sua figlia Rosy, primogenita, abbia delle doti quasi sovrannaturali: sa tutto di tutti ed è pronta a rispondere a qualsiasi domanda, a causa di una medicina somministratale dalla madre.

Clemente Russo non prenderà bene la novità, ma poi sarà in studio con Alessia Marcuzzi e Savino per discuterne.

Appuntamento dunque stasera, martedì 12 novembre 2019, con una nuova puntata de Le Iene, dalle 21.15 su Italia 1.