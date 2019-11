Le Iene, le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 5 novembre 2019

Questa sera, martedì 5 novembre, una nuova puntata de Le Iene condotta dal duo Alessia Marcuzzi /Nicola Savino con la Gialappa’s band. La trasmissione di Italia 1 è tornata dalla scorsa settimana ad essere trasmessa il martedì e la domenica sera, con il secondo appuntamento che vede al timone in modo alternato Roberta Rei, Nina Palmieri e Veronica Ruggeri o Giulio Golia, Matto Viviani e Filippo Roma.

Di cosa si parlerà questa volta? Vediamo qui di seguito le anticipazioni della puntata di stasera de Le Iene, in onda su Italia 1 in prima serata a partire dalle 21,20.

I servizi della puntata di stasera | 5 novembre

Le Iene anticipazioni – Nella puntata di questa sera, come sempre, tanti servizi divertenti, interviste e anche inchieste. Tema principe lo stalking, con Emma Marrone che racconterà la sua vicenda personale, una situazione dalla quale è riuscita a uscire grazie all’aiuto di amici e parenti. La cantante salentina, inoltre, racconterà il suo rapporto con la politica e con i social dopo essere stata ferocemente attaccata questa estate dagli haters per la sua difesa della capitana della Sea Watch Carola Rackete.

Poi ci sarà Matteo Viviani che racconterà del deepnude fake della collega Veronica Ruggeri, mentre Nicolò De Devitiis si è invece occupato del caso di un uomo che ha sedotto tantissime donne per ottenere denaro. Il servizio di stasera di Stefano Corti e Alessandro Onnis vede invece protagonista Anna Tatangelo, che a Sanremo vinse il secondo posto della categoria donne, cosa che alla cantante Dolcenera non è andata giù, quindi i due proveranno a far fare “pace” alle artiste.

Veronica Ruggeri parlerà invece di un disturbo psicologico che colpisce moltissimi uomini e donne, la tricotillomania, attraverso la storia di 3 ragazze, mentre Antonino Monteleone e Marco Occhipinti torneranno sul caso dei bronzi di Riace.

Appuntamento dunque stasera, martedì 5 novembre 2019, con una nuova puntata de Le Iene, dalle 21,20 su Italia 1.