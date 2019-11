Caccia al tesoro: trama, cast, trailer e streaming del film di Vincenzo Salemme

Amanti della commedia all’italiana, riunitevi: stasera – martedì 12 novembre 2019 – su Canale 5 va in onda un film molto divertente con Vincenzo Salemme, ovvero Caccia al tesoro. Si tratta di una pellicola uscita al cinema nel 2017, l’ultima diretta dal compianto regista Carlo Vanzina.

Nel cast spiccano tanti attori che hanno fatto la fortuna del genere della commedia degli equivoci all’italiana. Con una particolare predisposizione, però, per il cinema e il teatro napoletano. Se volete trascorrere un’ora e mezza di relax e ridere per le vicende dei simpatici personaggi del film Caccia al tesoro, non vi resta che sintonizzarvi sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dalle 21:20.

In attesa della messa in onda, diamo un’occhiata a tutto quello che c’è da sapere sul film Caccia al tesoro: dalla trama al cast, dal trailer ufficiale alle informazioni su dove vederlo anche in streaming gratis.

Caccia al tesoro, la trama del film

Il protagonista, Domenico Greco, è capocomico del Teatro della Speranza di Napoli. Tuttavia, è anche moroso: non paga l’affitto da anni, al punto che il proprietario dello stabile, un bel giorno, gli impone la chiusura immediata.

Ma per Domenico piove sul bagnato: dopo la pessima notizia ricevuta, torna a casa e viene a sapere che il nipotino Antonio ha bisogno di un delicato (e costoso) intervento al cuore in una clinica privata americana. Servono molti soldi, sia per sistemare la questione Teatro, sia per il piccolo Antonio.

Da buon napoletano, Domenico si rivolge a San Gennaro. Va in chiesa, insieme alla cognata Rosetta, e prega il santo di autorizzarlo a compiere quello che definisce “un piccolo furto”. Del resto basta spogliare la mitra del santo di un solo gioiello, tra quelli donati negli anni dai fedeli, per risolvere tutti i guai della famiglia. Dall’esterno si sente una voce: “Va bene, va bene”.

Lo scambiano per un segno divino, anche se in realtà la voce che Domenico e Rosetta credono di San Gennaro in realtà è solo la voce di un parcheggiatore abusivo all’esterno della chiesa. Dalla presunta autorizzazione al furto di San Gennaro, dunque, partono una serie di simpatiche vicende che vedono Domenico trascinarsi fino a Torino, alla ricerca di un modo per risolvere tutti i suoi problemi economici.

La trama nel dettaglio

Caccia al tesoro, il cast completo del film

Nel cast del film Caccia al tesoro, come già anticipato, ci sono moltissimi attori napoletani. Ecco l’elenco completo degli interpreti (con accanto il nome del personaggio interpretato nella pellicola):

Vincenzo Salemme – Domenico Greco

Carlo Buccirosso – Ferdinando

Christiane Filangieri – Claudia

Serena Rossi – Rosetta

Max Tortora – Cesare

Gennaro Guazzov Gennarino, figlio di Ferdinando

Pippo Lorusso – il vigilantes

Francesco Di Leva – O’ Mastino

Benedetto Casillo – don Luigi

Paco De Rosa – ispettore Parisi

Lorenza Veronica – igienista dentale

Caccia al tesoro, il trailer ufficiale del film

Di seguito, il trailer ufficiale del film di stasera su Canale 5:

Caccia al tesoro, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere in tv il film di Vincenzo Salemme? Caccia al tesoro va in onda su Canale 5 stasera, martedì 12 novembre 2019, alle 21:25. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda della pellicola ma non volete perdervela per nulla al mondo? Non c’è problema: il film Caccia al tesoro è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

