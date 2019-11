Caccia al tesoro trama: di cosa parla il film di stasera su Canale 5

Grande appuntamento con la comicità su Canale 5: stasera, martedì 12 novembre 2019, sulla rete ammiraglia Mediaset va in onda il film Caccia al tesoro, l’ultima pellicola diretta dal compianto regista Carlo Vanzina (scomparso nel luglio 2018) con una trama molto divertente e adatta a ogni tipo di pubblico.

Il film è uscito nelle sale cinematografiche nel 2017 e vede la partecipazione di Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Serena Rossi, Max Tortora e Christiane Filangieri.

Tutto quello che c’è da sapere sul film Caccia al tesoro

In attesa della messa in onda, prevista per stasera alle 21:20, vediamo insieme di cosa parla Caccia al tesoro: ecco la trama.

Caccia al tesoro, la trama del film

Il film Caccia al tesoro racconta la storia di Domenico Greco, interpretato da Vincenzo Salemme: Domenico è un attore teatrale in decadenza, che non è riuscito a ottenere la fama che pensava di meritare e che vive con la cognata Rosetta (Serena Rossi), rimasta vedova del fratello, e il nipote di 9 anni, Antonio, con problemi al cuore.

Domenico, capocomico del Teatro della Speranza di Napoli, ha anche prevedibili problemi economici. Al punto che da anni non riesce a pagare l’affitto. Il proprietario, alla fine, decide così di ordinare la chiusura immediata del Teatro, a meno che Domenico non paghi le rate arretrate.

In più, si aggiungono i problemi di salute del piccolo Antonio, che si aggrava. L’unica speranza di salvezza sarebbe portarlo in America per sottoporlo a un delicato intervento chirurgico, ma anche in questo caso servono soldi che Domenico e Rosetta non hanno: 160mila euro.

Da buoni partenopei, ai due protagonisti non resta che affidarsi alle mani di San Gennaro. I due vanno in chiesa e chiedono un miracolo. O, in alternativa, l’autorizzazione al furto di un gioiello sul suo mitra. Un gioiello solo dei tanti che negli anni i fedeli hanno donato al santo, del resto, basterebbe loro a risolvere tutti i problemi.

Incredibilmente, il santo risponde (anche se in verità è un parcheggiatore abusivo fuori dalla chiesa, che urla “Va bene, va bene” e che Domenico identifica in San Gennaro). I due, allora, dopo lunghi preparativi si introducono nella cripta alla ricerca del monile, ma la trovano aperta e vuota. Delusi, scoprono che il tesoro di San Gennaro è stato portato a Torino per una mostra temporanea.

Così decidono di partire verso il Nord per completare il furto. Saranno accompagnati dagli amici Ferdinando (Carlo Buccirosso), Cesare (Max Tortora) e Claudia (Christiane Filangieri). E la loro “caccia al tesoro” sarà ricca di imprevisti, equivoci, sorprese e fallimenti.

L’appuntamento con il film Caccia al tesoro è per stasera, martedì 12 novembre 2019, su Canale 5 a partire dalle 21:20.

