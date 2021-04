Isola dei Famosi 2021, le anticipazioni della settima puntata: concorrenti e ultime news

Questa sera, lunedì 5 aprile 2021, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda la settima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 che vede alla conduzione Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma vediamo insieme cosa succederà stasera.

Anticipazioni

Le anticipazioni della settima puntata rivelano che ci potrebbero esserci delle grandi novità. Potrebbero, ad esempio, esserci dei nuovi ingressi. Ovviamente assisteremo alla consueta prova immunità e ad eventuali chiarimenti tra i naufraghi dopo altri lunghissimi giorni passati sull’Isola. Spazio poi all’eliminazione della serata: a rischio due naufraghe: Drusilla Gucci e Daniela Martani, entrambe nominate al termine della scorsa puntata. Infine spazio alle nomination in vista della puntata di giovedì. Insomma, tanta carne al fuoco tutta da gustare.

Isola dei Famosi 2021: concorrenti

Ma vediamo la lista completa dei concorrenti in gara all’Isola dei Famosi 2021:

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2021, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in diretta tv il lunedì e il giovedì sera a partire dal 15 marzo 2021 alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguire la diretta anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) MediasetPlay.it. In daytime, diverse le finestre sulla vita dei naufraghi in Honduras: dal lunedì al venerdì su Canale 5 (alle ore 16,15), su Italia 1 (alle 13 e alle 18); su Mediaset Extra, oltre che ogni lunedì e giovedì dopo la puntata in prime time, dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 20,30; su La5 tutte le sere attorno all’1 e il sabato alle 14.

