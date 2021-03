Isola dei Famosi 2021, le anticipazioni sulla quinta puntata: concorrenti e ultime news

Questa sera, lunedì 29 marzo 2021, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda la quinta puntata dell’Isola dei Famosi 2021 che vede alla conduzione Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma vediamo insieme cosa succederà stasera.

Anticipazioni

Le anticipazioni della quinta puntata rivelano che dopo due settimane di permanenza su “Parasite Island” i due aspiranti naufraghi Fariba e Ubaldo sono pronti per entrare finalmente in gara e si uniranno al gruppo dei naufraghi. Ma il loro non sarà l’unico arrivo a sorpresa sulla playa… Previsto poi un colpo di scena per l’eliminato di puntata (uno fra Gilles Rocca, Awed e Vera Gemma) che avrà la possibilità di rientrare in gioco grazie al televoto flash che lo vedrà sfidare Brando Giorgi. Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà poi il ritorno della leggendaria prova del fuoco: servirà a decidere chi sarà il leader della settimana. Il naufrago vincitore avrà il potere di indicare il nome del primo nominato della puntata.

Nel corso della diretta di oggi – 29 marzo – dell’Isola dei Famosi 2021 il pubblico a casa scoprirà gli esiti dei controlli medici a cui è stato sottoposto Paul Gascoigne dopo l’infortunio subito la scorsa settimana. Proprio in occasione dell’ultima puntata dell’Isola, infatti, l’ex calciatore è stato vittima di un incidente alla spalla che lo ha costretto ad allontanarsi in diretta dal pubblico: il suo ritorno non è ancora certo, dal momento che un eventuale intervento chirurgico potrebbe pregiudicare la sua permanenza sull’Isola.

Isola dei Famosi 2021: concorrenti

Ma vediamo la lista completa dei concorrenti in gara all’Isola dei Famosi 2021:

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla quinta puntata dell’Isola dei Famosi 2021, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in diretta tv il lunedì e il giovedì sera a partire dal 15 marzo 2021 alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguire la diretta anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) MediasetPlay.it. In daytime, diverse le finestre sulla vita dei naufraghi in Honduras: dal lunedì al venerdì su Canale 5 (alle ore 16,15), su Italia 1 (alle 13 e alle 18); su Mediaset Extra, oltre che ogni lunedì e giovedì dopo la puntata in prime time, dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 20,30; su La5 tutte le sere attorno all’1 e il sabato alle 14.

