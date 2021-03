Isola dei Famosi 2021, le anticipazioni sulla seconda puntata: concorrenti e ultime news

Questa sera, giovedì 18 marzo 2021, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2021 che vede alla conduzione Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma vediamo insieme cosa succederà stasera.

Anticipazioni

Le anticipazioni della seconda puntata rivelano che arriveranno quattro nuovi concorrenti pronti a mettersi in gioco e ad ambientarsi nel gruppo dei “burini” e dei “raffinati”. Trattasi di Beppe Braida, Valentina Persia, Mireya Stabile e Brando Giorgi. I fan di Andrea Cerioli, quindi, resteranno delusi per il suo debutto slittato, ma possono stare tranquilli, perché l’ex tronista si trova già in Honduras, dove in queste settimane ha rispettato il protocollo della quarantena obbligatoria per tutti i protagonisti di questa edizione del reality show.

Le sorprese non sono finite qui, perché le anticipazioni della seconda puntata de L’Isola dei famosi 2021 rivelano che ci sarà spazio anche per la prima eliminazione dal gioco. Uno dei naufraghi dovrà abbandonare il cast del reality show Mediaset. In bilico ci sono Drusilla Gucci e il Visconte Ferdinando Guglielmotti. Tuttavia, per il concorrente che il pubblico deciderà di far uscire dal gioco l’avventura non terminerà con quel verdetto finale e nel corso della serata verranno spiegate le modalità con le quali potrà proseguire il suo percorso.

Isola dei Famosi 2021: concorrenti

Ma vediamo la lista completa dei concorrenti in gara all’Isola dei Famosi 2021:

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2021, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in diretta tv il lunedì e il giovedì sera a partire dal 15 marzo 2021 alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguire la diretta anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) MediasetPlay.it. In daytime, diverse le finestre sulla vita dei naufraghi in Honduras: dal lunedì al venerdì su Canale 5 (alle ore 16,15), su Italia 1 (alle 13 e alle 18); su Mediaset Extra, oltre che ogni lunedì e giovedì dopo la puntata in prime time, dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 20,30; su La5 tutte le sere attorno all’1 e il sabato alle 14.

Potrebbero interessarti Ascolti tv giovedì 18 marzo: Carosello Carosone, L’Isola dei Famosi, Dritto e Rovescio Isola dei Famosi 2021, eliminati: chi è stato eliminato oggi Isola dei Famosi 2021, nomination: i nominati di oggi, 18 marzo