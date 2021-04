Isola dei Famosi 2021, le anticipazioni sulla sesta puntata: concorrenti e ultime news

Questa sera, giovedì 1 aprile 2021, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda la sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2021 che vede alla conduzione Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma vediamo insieme cosa succederà stasera.

Anticipazioni

Le anticipazioni della sesta puntata rivelano che ci potrebbero essere delle grandi novità. Dopo l’ingresso dell’ex tronista Andrea Cerioli, potremmo conoscere due nuove naufraghe: la modella bresciana Beatrice Marchetti e l’ex campionessa di sci Isolde Kostner. Ma conosciamole meglio:

Isolde Kostner, 46 anni nata a Bolzano é una campionessa mondiale di sci, vincitrice di ben quindici titoli mondiali. Sul piccolo schermo, la Kostner ha partecipato a Notti sul ghiaccio.

Beatrice Marchetti, 25 anni nata a Brescia, una modella che ha osato per le più prestigiose riviste di moda, oltre che in svariate pubblicità. Non solo: dalle passerelle é approdata anche al grande schermo. Nel 2018, infatti, la Marchetti ha ottenuto una piccola parte nel film “Loro” di Paolo Sorrentino.

Oltre ai due nuovi ingressi vedremo i naufraghi alle prese con le consuete prove, nomination, eliminazioni e chiarimenti dopo altri lunghi giorni (e notti) sull’Isola.

Isola dei Famosi 2021: concorrenti

Ma vediamo la lista completa dei concorrenti in gara all’Isola dei Famosi 2021:

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2021, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in diretta tv il lunedì e il giovedì sera a partire dal 15 marzo 2021 alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguire la diretta anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) MediasetPlay.it. In daytime, diverse le finestre sulla vita dei naufraghi in Honduras: dal lunedì al venerdì su Canale 5 (alle ore 16,15), su Italia 1 (alle 13 e alle 18); su Mediaset Extra, oltre che ogni lunedì e giovedì dopo la puntata in prime time, dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 20,30; su La5 tutte le sere attorno all’1 e il sabato alle 14.

