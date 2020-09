Premio Ischia di giornalismo a TPI, oggi la premiazione in diretta Facebook

A maggio scorso TPI ha vinto la 41esima edizione del Premio Ischia internazionale di giornalismo 2020 “sezione web” per la copertura dell’emergenza Coronavirus e per le inchieste sulla gestione sanitaria in Lombardia (qui l’inchiesta completa, a puntate). Oggi, sabato 12 settembre 2020, ci sarà, a Lacco Ameno (Ischia), la cerimonia di premiazione a cui sarà presente anche il direttore di TPI, Giulio Gambino. Il nostro giornale si aggiudica un premio che, citando le parole dell’editoriale del direttore Gambino, è una grande soddisfazione soprattutto per il contributo dato alla città di Bergamo, di gran lunga la più colpita in Italia dal Coronavirus e vittima di una serie di negligenze che hanno contribuito a peggiorare il bilancio di vittime e contagiati.

Il premio vinto dal nostro giornale è il risultato di un grande lavoro d’inchiesta sul campo svolto dai giornalisti di TPI , a cominciare da quanto scoperto da Francesca Nava ad Alzano Lombardo, sia per quel che riguarda il pronto soccorso che per la mancata istituzione di una zona rossa, e per le rivelazioni e le analisi di Selvaggia Lucarelli sul caso Lombardia, così come sulle RSA. Un lavoro enorme, supportato da tutta la redazione di TPI. Quel lavoro di inchiesta, in seguito al quale la Procura di Bergamo ha aperto un indagine per epidemia colposa, è ora anche diventato un e-Book, pubblicato da Piemme Mondadori.

I premi sono stati assegnati dalla giuria presieduta da Giulio Anselmi e composta da: Lucia Annunziata, Luigi Contu, Giuseppe De Bellis, Marco Damilano, Enzo D’Errico, Massimo Franco, Luciano Fontana, Carlo Gambalonga, Federico Monga, Mario Orfeo, Fabio Tamburrini, Carlo Verdelli. Oltre a TPI, vincitore della sezione web, durante la cerimonia verranno premiati tutti gli altri vincitori: il fotografo Andrea Frazzetta (premio per le immagini degli “eroi italiani” che hanno combattuto contro il Coronavirus, pubblicate sul New York Times), il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano e il giornalista Andrea Vianello (premio di “giornalista scrittore”), la corrispondente Rai da Pechino Giovanna Botteri (premio “giornalista dell’anno”), Gianni Minà (premio “Giornalista sportivo”) e il giornale L’Eco di Bergamo per i diversi servizi sul Covid-19 che ha colpito la Lombardia.

