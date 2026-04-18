Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 16:00
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Strisciuglio (Ad Trenitalia): “Entro maggio 77 nuovi treni regionali finanziati dal PNRR per 569 milioni di euro”

Immagine di copertina
Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia
di Redazione TPI

Entro maggio sarà completata la consegna dei 77 nuovi treni del Regionale di Trenitalia, società del Gruppo FS, finanziati con i fondi del PNRR, per un valore complessivo di 569 milioni di euro.

È quanto ha dichiarato Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, società del Gruppo FS, intervenendo al convegno “Il Mezzogiorno dopo il PNRR” organizzato dalla Fondazione Merita.

“Il PNRR ha rappresentato un volano strategico per il rinnovo della flotta di Trenitalia. I nuovi convogli del Regionale sono progettati per elevare gli standard di comfort, innovazione tecnologica e sostenibilità, contribuendo a migliorare la mobilità quotidiana di milioni di passeggeri. Grazie a questi investimenti abbiamo ridotto l’età media dei treni. Entro il 2027, infatti, avremo la flotta regionale più giovane d’Europa, con un’età media compresa tra i 5 e i 10 anni”, ha affermato l’AD.

Parallelamente, procede il piano di rinnovo della flotta Intercity finanziato dal PNRR. Entro giugno 2026 saranno operativi tutti i nuovi convogli per un investimento superiore a 500 milioni di euro. La nuova fornitura comprende treni a trazione ibrida (elettrica, diesel e batteria), convogli elettrici dotati di batterie (BEMU) ed elettrotreni in grado di raggiungere i 200 km/h. L’intervento consentirà di modernizzare linee strategiche, incluse quelle non elettrificate, migliorando efficienza e sostenibilità del servizio.

Il rinnovo della flotta si inserisce in un più ampio processo di sviluppo infrastrutturale. Gli investimenti del PNRR stanno infatti contribuendo a migliorare in modo significativo la rete ferroviaria, soprattutto nel Mezzogiorno. Tra gli interventi più rilevanti figura la nuova linea AV/AC Napoli-Bari e il potenziamento della rete in Campania. A partire da luglio 2026, con l’attivazione della variante della linea Napoli-Cancello, sarà possibile collegare il traffico regionale alla stazione di Napoli Afragola, con un incremento potenziale del 20% dei collegamenti tra Napoli e Caserta.

Strisciuglio ha inoltre evidenziato il ruolo centrale dell’intermodalità su cui Trenitalia sta investendo per rafforzare le connessioni tra ferrovia, aeroporti e porti. Diversi scali aeroportuali del Sud sono già collegati direttamente o tramite servizi integrati treno+Airlink, così come numerosi porti attraverso soluzioni treno+Portlink. A questi si affiancano i servizi FrecciaLink e i collegamenti regionali, che consentono di raggiungere anche località non direttamente servite dalla rete ferroviaria.

“Stiamo lavorando per migliorare ulteriormente la capillarità del servizio, estendendolo oltre il perimetro ferroviario grazie alla sinergia con Busitalia, che permette l’integrazione treno-bus mantenendo elevati standard di affidabilità. Un percorso che prosegue anche attraverso nuove partnership con operatori locali, fondamentali per sviluppare soluzioni integrate e offrire maggiore valore ai passeggeri”, ha aggiunto l’AD.

Redazione TPI
.
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Un anno senza Francesco, la storia di Don Andrea: “Così ho portato gli ultimi a incontrare il Papa”
Cronaca / Fs Logistix: al via il primo “smart train” tra Milano e Catania
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Un anno senza Francesco, la storia di Don Andrea: “Così ho portato gli ultimi a incontrare il Papa”
Cronaca / Fs Logistix: al via il primo “smart train” tra Milano e Catania
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Cronaca / WhatsApp down: l’app non funziona, segnalati diversi problemi. Cosa è successo
Cronaca / Busitalia (Gruppo FS) accompagna gli atleti olimpici di Milano-Cortina 2026 al Quirinale
Cronaca / Fano, 21enne accoltella genitori e fratellino: “Volevo farlo da tempo”
Cronaca / Pasquetta 2026: supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia. Info e orari
Cronaca / Pasqua 2026: supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia. Info e orari
Cronaca / Illegittimi i rincari degli abbonamenti di Netflix. La società annuncia ricorso
Cronaca / Gruppo FS, circa 28 milioni di persone in viaggio a Pasqua e nei ponti primaverili
Ricerca