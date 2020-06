Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – L’ultimo bilancio fornito dal consueto bollettino della Protezione Civile sull’epidemia di Coronavirus in Italia parla di 23.925 persone attualmente positive, per un totale di 237.828 casi. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, giovedì 18 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Paziente di nuovo positivo, chiuso reparto di un ospedale a Lecce – La direzione medica dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce ha disposto il blocco dei ricoveri nel reparto di Cardiochirurgia a causa della positività al Covid-19 di un paziente operato e ricoverato nella stessa unità operativa. L’uomo, positivo al Covid diverse settimane fa e poi guarito, come emerso dall’esito negativo di diversi tamponi, è risultato poi nuovamente positivo al tampone cui è stato sottoposto prima delle dimissioni. Le sue condizioni di salute sono buone, non presenta i sintomi clinici peculiari dell’infezione. Il reparto è stato chiuso prudenzialmente per consentire lo screening del personale e la sanificazione di tutti i locali. Al termine di queste operazioni l’attività riprenderà a pieno regime.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Farnesina, oltre 97 mila italiani rimpatriati. Non si ferma il lavoro per consentire il ritorno in sicurezza in Italia dei connazionali bloccati all’estero. Secondo una nota della Farnesina sono oltre 97 mila i cittadini rimpatriati dall’inizio dell’emergenza Covid-19 grazie al sostegno dell’Unità di Crisi e della rete diplomatico-consolare, che hanno organizzato 1062 operazioni da 119 Paesi. Solo oggi, si legge ancora la nota, sono rientrati oltre 500 italiani da tutto il mondo: tra gli altri sono partiti voli speciali da Belgio, Costa Rica, Irlanda, Panama, Regno Unito, e dalle Seychelles.

Concluso studio su farmaco Tocilizumab: nessun beneficio – L’Aifa comunica che si è concluso anticipatamente, dopo l’arruolamento di 126 pazienti (un terzo della casistica prevista), lo studio randomizzato per valutare l’efficacia del farmaco Tocilizumab, somministrato in fase precoce, nei confronti della terapia standard in pazienti affetti da polmonite da Covid-19 di recente insorgenza che richiedevano assistenza ospedaliera, ma non procedure di ventilazione meccanica invasiva o semi-invasiva. Lo studio, interamente realizzato in Italia, “non ha mostrato alcun beneficio nei pazienti trattati né in termini di aggravamento né per quanto riguarda la sopravvivenza. In questa popolazione di pazienti in una fase meno avanzata di malattia lo studio può considerarsi importante e conclusivo, mentre in pazienti di maggiore gravità si attendono i risultati di altri studi tuttora in corso”.

Bonomi: “Gravi ritardi su Cassa integrazione” – “La casa integrazione è stata anticipata in vasta misura dalle imprese e così sarà per ulteriori 4 settimane. Gravi ritardi anche per le procedure annunciate a sostegno liquidità. Le misure economiche si sono rivelate più problematiche di quelle europee”: così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi nel corso del suo intervento agli Stati generali nel quale ha avuto un faccia a faccia con il premier Conte. Bonomi, inoltre, ha chiesto “immediato rispetto per la sentenza della magistratura che impone la restituzione di 3,4 miliardi di accise energia, impropriamente pagate dalle imprese e trattenute dallo Stato, nonostante la sentenza della Corte di Cassazione che ne impone la restituzione”. Qui la diretta degli Stati generali.

Azzolina a Bergamo per la maturità: “Presenza dello Stato doverosa” – Per l’avvio degli esami di maturità la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha scelto di visitare l’ITS Giacomo Quarenghi di Bergamo. Si tratta di uno dei territori “che hanno sofferto di più” a causa dell’epidemia di Coronavirus, quindi “la presenza dello Stato era assolutamente doverosa”, ha detto Azzolina. Quanto alla riapertura delle scuole per l’inizio del prossimo anno scolastico, Azzolina ha confermato: “La proposta alle regioni è per il 14 settembre se intendiamo riportare tutti gli studenti a scuola, ma già dal primo settembre le scuole saranno aperte per recuperare tutte le attività di apprendimento per studenti e studentesse che sono rimasti un po’ indietro”.

Dap, sospesa circolare sulle scarcerazioni per Covid – Con un provvedimento datato il 16 giugno, il capo del Dap, Bernardo Petralia, insieme al vice Roberto Tartaglia, hanno disposto “la sospensione dell’efficacia delle disposizioni impartite” con la nota del 21 marzo scorso, quella che prevedeva la possibilità di scarcerare i detenuti in condizioni di salute tali da comportare un elevato rischio di complicanze in caso di contagio da Covid-19. La circolare del 21 marzo scorso è al centro di approfondimenti da parte della Commissione antimafia in relazione a scarcerazioni, anche di detenuti in alta sicurezza e al 41 bis, avvenute nelle scorse settimane, tra cui quella del boss dei Casalesi, Pasquale Zagaria. In essa, infatti, venivano elencate patologie ed età a maggior rischio in caso di contagio da Coronavirus. “Il numero dei ristretti positivi al Covid 19, pari oggi a 66 persone su poco più di 53mila detenuti, è in costante diminuzione” e “negli istituti penitenziari risultano in atto protocolli di prevenzione del rischio di diffusione del contagio”. Queste le ragioni indicate dai vertici del Dap nella nota trasmessa ai provveditori regionali.

Conte alla Camera: “A settembre l’Italia presenterà il suo Recovery Plan” – “Il Governo è pronto per il rilancio del Paese. Il prossimo Consiglio europeo avrà solo natura consultiva, in vista di un prossimo, risolutivo incontro. Per il voto sul Quadro finanziario pluriennale manca la proposta formale del presidente Michel. Già in questi giorni ho avviato un’ampia consultazione per elaborare un piano di rilancio da cui potrà essere preparato un più specifico Recovery Plan che l’Italia presenterà a settembre. Quando il progetto sarà pronto, tornerò in Parlamento per riferire dei suoi contenuti pronto a raccogliere proposte e suggerimenti”: è il succo dell’informativa del premier Giuseppe Conte alla Camera sul Consiglio europeo di venerdì (Leggi la notizia completa).

Locatelli: “In Lombardia il virus circolava già prima di Codogno” – “In Lombardia il virus circolava molto prima di Codogno. Noi medici e scienziati parlavamo dei pericoli del focolaio lombardo già a febbraio e avevamo avvertito subito la politica su Alzano e Nembro”. Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore della Sanità, Franco Locatelli, in una intervista rilasciata al Mattino oggi, mercoledì 17 giugno (Leggi la notizia).

Spunta audio di Fontana: parla di 9 comuni da chiudere per l’emergenza Covid. Ma non fu mai fatto – Mentre vanno avanti le indagini per accertare le responsabilità sulla mancata zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro, su cui TPI ha realizzato un’inchiesta a puntate, spunta un audio che coinvolge il governatore della Lombardia, Attilio Fontana: nella registrazione, riportata oggi da Il Fatto Quotidiano in edicola, il presidente della Regione indicava ben 9 comuni da chiudere a causa dell’emergenza Coronavirus. Non è mai successo (Qui tutti i dettagli).

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

