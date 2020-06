Un’intera famiglia scopre di essere positiva al Coronavirus per caso. Accade in provincia di Arezzo dove, dopo un incidente stradale, tre persone vengono portate al pronto soccorso. La famiglia proveniva dall’Est Europa ed era diretta a Palermo in auto. Secondo quanto si è appreso, si tratterebbe di casi tutti asintomatici. L’incidente risale a venerdì 12 giugno.

Negli ultimi giorni, si è dibattuto molto sulla contagiosità degli asintomatici, in seguito alle dichiarazioni, poi ritrattate, di Maria Van Kerkhove, capo del team tecnico anti-Covid-19 dell’Organizzazione mondiale della sanità che aveva dichiarato: “è molto raro che una persona asintomatica possa trasmettere il Coronavirus”, precisando successivamente che quella sugli asintomatici era “una domanda ancora aperta”.

Secondo Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova, esistono 4 tipi diversi di pazienti positivi al Coronavirus, ma asintomatici. “É fondamentale distinguere quattro categorie – afferma Bassetti – le persone positive che non hanno assolutamente nulla (asintomatici puri o portatori sani, probabilmente poco contagiosi perché hanno una bassa carica virale), i soggetti in fase in incubazione, che svilupperanno i disturbi nel giro di pochi giorni, i sintomatici lievi, senza febbre, tosse, difficoltà respiratoria, ma magari con una leggera congiuntivite, coloro che hanno avuto la malattia e risultano positivi, ma sono clinicamente guariti. Tra queste tipologie, quelle più a rischio di contagio sono la seconda e la terza: i pre-sintomatici e i sintomatici lievi, questi ultimi possono facilmente passare inosservati. Ma il referto del tampone sarebbe uguale in tutti e quattro i soggetti: positivo”.

