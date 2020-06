Firenze, donna positiva in ospedale: si teme nuovo focolaio di Coronavirus

Si teme lo scoppio di un nuovo focolaio di Coronavirus a Firenze dopo che una donna, ricoverata nel reparto di psichiatria dell’ex convento delle Oblate di Firenze, è risultata positiva al tampone. Subito dopo la diagnosi, sono scattate tutte le misure di prevenzione del contagio: in totale, secondo quanto riportato da La Nazione, sono 15 i pazienti della struttura e 32 gli operatori sanitari posti in quarantena per evitare la diffusione del contagio. Su medici, infermieri, oss e ricoverati nell’ex convento delle Oblate sono stati fatti i test sierologici: se verranno riscontrati anticorpi, verrà eseguito loro anche il tampone.

Nel frattempo, tutti i nuovi accessi alla struttura psichiatrica sono stati bloccati e i locali sono stati opportunamente sanificati. Ma il timore che si scateni un nuovo focolaio all’interno della struttura, dove i contatti tra il personale sanitario e i pazienti sono per forza di cose molto ravvicinati, è alto. Per questo motivo negli altri piani dell’ex convento delle Oblate, dove sono ricoverati anche alcuni malati terminali, c’è stata una certa agitazione soprattutto tra i familiari dei pazienti. Alcuni degli infermieri sottoposti a indagine sierologica, inoltre, sono attualmente in ferie e sono stati quindi raggiunti nei luoghi di vacanza, in Calabria e in Sardegna, dove dovranno rispettare un periodo di isolamento.

La donna trovata positiva a Firenze aveva già contratto il Coronavirus nei mesi scorsi: aveva avuto una brutta polmonite dalla quale era guarita dopo il ricovero al Fraticini. Dopo le cure, infatti, il doppio tampone aveva dato esito negativo. Nei prossimi giorni sarebbe stata trasferita in un’altra struttura e per questo era stata sottoposta nuovamente al test: l’esito positivo ha spiazzato tutti. E ha gettato nel panico parte della comunità di Firenze.

