CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Continua a calare il numero di contagi da Coronavirus in Italia. Fino a ieri era di 25.909 persone attualmente positive il bilancio relativo all’epidemia di Covid-19 nel nostro Paese, secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione Civile. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intanto ha annunciato un decreto per garantire la cassa integrazione per altre 4 settimane. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, martedì 16 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.30 – Sileri: “Non ci dovrebbe essere la seconda ondata. Vaccino nel 2021” – Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri è ottimista sull’evoluzione del Coronavirus nel nostro paese. Per Sileri infatti “anche dopo le riaperture, la paura di una seconda ondata del virus non sembrerebbe esserci. Le misure vengono rispettate, dal distanziamento al lavaggio delle mani, tuttavia serve un monitoraggio attento”.

“Avere l’agognato vaccino contro il Coronavirus consentirà di limitare i danni – ha aggiunto Sileri – è prematuro pensare di poterlo già avere a settembre ma potrebbe arrivare per fine anno o inizio 2021. L’Italia non ha acquistato dosi di vaccino che ancora non ci sono, ma insieme con altri Paesi europei ha firmato un accordo per continuare a sostenere questa ricerca”.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Il bollettino della Protezione Civile – Ieri lunedì 15 giugno era di 25.909 (-365) persone attualmente positive, 34.371 (+26) decessi e 177.010 (+640) guariti, per un totale di 237.290 (+303) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia, emerso dal consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile. Dei 25.909 attualmente positivi, 3.489 (-105) risultavano ricoverati in ospedale, 207 (-2) necessitavano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 22.213 (-258) si trovavano in isolamento domiciliare. Il dato è soprattutto influenzato dal numero basso di tamponi effettuati. Ieri, infatti, sono stati effettuati 28.107 test a fronte dei 56.527 realizzati due giorni fa. Continua, comunque, sia il decremento degli attuali positivi che quello dei decessi, 26, al minimo dal 2 marzo scorso. Sui 303 nuovi casi registrati ieri a livello nazionale, 259, l’85 per cento sono stati registrati in Lombardia. In 10 Regioni, inoltre, non sono stati registrati decessi. Il bollettino della Protezione Civile.

L’app Immuni scaricata 2,5 milioni di volte – L’app Immuni, da oggi attiva su tutto il territorio nazionale, è stata scaricata 2,5 milioni di volte.

Zone rosse, omicidio colposo ipotesi di reato su esposti parenti Bergamo – La Procura di Bergamo indaga per omicidio colposo in relazione alle denunce presentate il 10 giugno dai familiari delle persone morte per Coronavirus che fanno parte del Comitato ‘Noi denunceremo’. Omicidio colposo è l’ipotesi di reato a carico di ignoti prevista dall’articolo 589 del codice penale da cui si ‘parte’. Solo una ‘traccia’ per un’indagine tutta da svolgere che richiederà lunghi accertamenti e valutazioni caso per caso perché, anche se le storie sembrano seguire tutte un unico filo conduttore – quello legato ai ritardi nelle diagnosi e nelle cure e alla mancata zona rossa – ciascuna vicenda presenta le sue peculiarità. E non è detto che l’esito delle inchieste sia lo stesso.

Sileri: “Seconda ondata non sembrerebbe esserci” – Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ieri intervenendo a Centocittà su Rai Radio 1 ha dichiarato: “Finalmente torniamo a respirare, le cose vanno meglio. Anche la pressione clinica del virus si è molto allentata. Non c’è stato l’effetto delle riaperture, spero di non dover aggiungere la parola ‘ancora’. Al momento le regole sono state rispettate e questo consente che il virus non trova altri ospiti se non in casi particolari. La paura di una seconda ondata al momento non sembrerebbe esserci”. E ancora: “Quello che abbiamo vissuto a febbraio e marzo – ha aggiunto – non credo si ripresenterà, non vedo una seconda ondata come la prima, potrebbe esserci qualche focolaio come stiamo osservando”.

