Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Nel mondo sono stati superati 8 milioni di casi di Coronavirus. Emerge dai dati di Afp. I decessi sono arrivati a oltre 430mila. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, martedì 16 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.30 – Pechino, la nuova ondata di contagi è “estremamente grave” – La situazione di una nuova ondata di contagi da Covid-19 nella capitale cinese è “estremamente grave”: lo ha detto un portavoce della municipalità di Pechino. Oltre un centinaio di persone sono state riscontrate positive al coronavirus dalla scorsa settimana, a partire dal nuovo focolaio individuato nel mercato all’ingrosso di Xinfadi, uno dei più importanti del paese. Secondo il portavoce Xu Hejian, la megalopoli (21 milioni di abitanti) è impegnata in quella che ha definito una “corsa contro l’orologio” per contrastare questa nuova ondata, cercando di avere “un margine di anticipo sull’epidemia e decidendo le misure più restrittive, decisive e determinate”. Nella capitale la capacità di test è di oltre 90 mila tamponi al giorno.

Ore 06.30 – In Cina 40 nuovi casi di cui 27 a Pechino – In Cina sono stati registrati altri 40 casi di coronavirus di cui 27 a Pechino. Nella capitale cinese negli ultimi giorni ci sono stati più di 100 casi. Il totale dei contagi in Cina è salito a 83.221 e mentre quello dei decessi è stabile a 4.634. Il focolaio di Pechino è esploso nel mercato di Xinfadi. La vicepremier Sun Chinlan ha parlato chiaramente di un “rischio di ulteriore diffusione dei contagi”. Si teme che in Cina possa divampare una seconda ondata. Undici quartieri in totale sono stati messi in quarantena, mentre il regime ha cacciato tre funzionari ritenuti responsabili di non aver contenuto in maniera appropriata il focolaio. L’Oms ha parlato di concreto “allarme” in relazione alla situazione nella capitale cinese.

Ore 06.00 – In America Latina superati gli 80mila morti – Il coronavirus ha ucciso oltre 80.000 persone in America Latina e Caraibi. Emerge dai dati di Afp.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Coronavirus: gli Oscar rinviati al 25 aprile – La 93esima edizione degli Oscar del cinema si terrà il prossimo 25 aprile, due mesi dopo il previsto, a causa della pandemia di Coronavirus. Lo ha annunciato l’Academy.

Pakistan ristabilisce lockdown in diverse città – Le autorità pakistane hanno deciso di ristabilire da questa notte un rigido lockdown in una serie di zone in diverse città per cercare di contenere la diffusione del Coronavirus. Ieri, il ministro della Pianificazione, Asad Umar, aveva avvertito che il numero dei casi di Covid-19 potrebbe raddoppiare entro la fine di giugno e superare il milione di casi un mese dopo.

Nuova mutazione rende più infettivo il Coronavirus – C’è una nuova mutazione che si è diffusa e sviluppata in Europa, che ha reso più infettivo il Coronavirus. Lo sostengono in uno studio, che deve ancora essere pubblicato, i ricercatori dello Scripps Research Institute, in Florida. La nuova mutazione secondo gli scienziati interessa la proteina Spike, che è la stessa che il virus usa per entrare nella cellule e dunque infettarle. I ricercatori hanno osservato che questa mutazione è diventata dominante. Secondo lo studio, infatti, “La mutazione ha iniziato a diffondersi in Europa all’inizio di febbraio e, quando introdotto in nuove regioni, diventa rapidamente la forma dominante”. Leggi la notizia completa.

Cina, Oms: oltre 100 nuovi casi in focolaio Pechino – Più di 100 casi del nuovo Coronavirus sono stati registrati ufficialmente a Pechino. Lo ha dichiarato l’Organizzazione mondiale della sanità. “Ora sono stati confermati più di 100 casi. L’origine e l’estensione dell’epidemia sono in fase di studio” ha confermato il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Borrelli: “Chiesto a Usa di non lasciare Oms” – L’Unione europea ribadisce che agli Usa la richiesta di non uscire dall’Organizzazione mondiale della sanità. Lo ha detto l’alto commissario Ue, Josep Borrell, al termine di una videoconferenza con il segretario di Stato Usa Mike Pompeo. La pandemia di Coronavirus ha avuto un impatto globale “per questo serve una cooperazione internazionale” ha detto Borrell.

Casi in aumento nei college Usa dopo allenamenti – Le prima gare del prossimo campionato di football universitario sono state fissate per il 29 agosto, ma dopo una settimana di allenamenti volontari nei vari campus si è registrato un aumento dei contagi da Covid-19. Se i dati dovessero registrare un aumento nelle prossime settimane, anche la prossima stagione sportiva potrebbe essere a rischio.

Pechino avverte: “Complicazioni di lungo termine” – La municipalità di Pechino avverte su “complicazioni di lungo termine” nella gestione dell’epidemia di Coronavirus, dopo lo scoppio del focolaio di Covid-19 al mercato all’ingrosso Xinfadi. “Non siamo sicuri riguardo alla mutazione del virus. Attualmente l’epidemia si sta diffondendo nella capitale e dobbiamo rimanere vigli. Dobbiamo rimanere attenti sulle complicazioni di lungo termine e non dobbiamo abbassare la guardia”, ha dichiarato il portavoce della municipalità di Pechino, Xu Hejian. “Auspichiamo che tutti i residenti rispettino le regole e non credano ai rumors”, ha aggiunto, chiedendo a tutti i residenti di evitare “assembramenti eccessivi” e di indossare correttamente la mascherina protettiva. “Questa epidemia ha preso tutti di sorpresa”, ha concluso, “e le autorità hanno preso misure immediate” per evitare la diffusione del contagio.

Cina: test per 200mila dopo focolaio Pechino – La municipalità di Pechino sottoporrà ai test per la ricerca del nuovo Coronavirus 200mila residenti di 7.120 comunità residenziali dopo lo scoppio di un focolaio al mercato Xinfadi, il principale mercato all’ingrosso della capitale cinese, che al momento conta 79 contagi. Lo ha dichiarato un funzionario locale, aggiungendo che nel lavoro di controllo e prevenzione dell’epidemia vengono impiegati circa centomila assistenti sociali e che le 200mila persone che hanno visitato il mercato dal 30 maggio a oggi sono già in quarantena a casa.

Usa, sopravvive al Covid dopo 62 giorni in ospedale, il conto è salatissimo – Ha passato 62 giorni in ospedale negli Usa, di cui 42 in terapia intensiva, a causa del Coronavirus, ma il peggio doveva ancora venire: dopo essere miracolosamente sopravvissuto, infatti, un uomo di Seattle ha ricevuto a casa la fattura dell’ospedale per le cure ricevute. Il totale? Ben 1,2 milioni di dollari. Tutto spiegato in 181 pagine: una dettagliatissima parcella con tremila voci di spesa, suddivise per le varie prestazioni ricevute all’ospedale Swedish Medical Center di Issaquah, nello stato di Washington (Qui tutti i dettagli).

Coronavirus ultime notizie – Oscar, Academy pensa di posticipare cerimonia di 8 settimane – Si riunisce nuovamente oggi, quattro giorni dopo l’incontro e la votazione di una serie di importanti novità, il consiglio di amministrazione dell’Academy Award tramite Zoom per affrontare un altro problema urgente: la data della prossima notte degli Oscar di Hollywood. La 93esima cerimonia degli Oscar, infatti, è prevista per il 28 febbraio, ma la pandemia di Coronavirus ha costretto i cinema a chiudere in tutta l’America; inoltre ha impedito che i lavori di produzione e post-produzione sui film in programma fossero pronti per l’uscita in sala entro la fine dell’anno. Inoltre ha sconvolto la programmazione dei festival cinematografici d’élite come quelli di Cannes e Venezia che spesso servono come trampolini di lancio per i film.

Quanto manca per il vaccino di Oxford – Tutto il mondo attende con una certa ansia il vaccino contro il Coronavirus: al momento, la sperimentazione che si trova in una fase più avanzata rispetto alle altre è quella portata avanti dallo Jenner Institute dell’Università di Oxford. La scorsa settimana il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato la conclusione di un accordo che porterà in Europa (tra Italia, Germania, Olanda e Francia) circa 400mila dosi del vaccino. Ma quanto tempo manca affinché i cittadini possano effettivamente vaccinarsi? Qui tutti i dettagli.

Pechino, isolati altri 10 quartieri: “Rischio ulteriore diffusione contagio” – Crescono a Pechino i contagi dopo il focolaio esploso nel mercato di Xinfadi. Nella giornata di ieri sono stati rilevati nella capitale della Cina altri 36 casi. In totale i contagi per il focolaio nel mercato hanno superato quota 80. La vicepremier Sun Chinlan ha parlato chiaramente di un “rischio di ulteriore diffusione dei contagi”. Si teme che in Cina possa divampare una seconda ondata. Undici quartieri in totale sono stati messi in quarantena, mentre il regime ha cacciato tre funzionari ritenuti responsabili di non aver contenuto in maniera appropriata il focolaio.

In Brasile oltre 17 mila nuovi casi e 612 morti – In Brasile sono stati registrati 17.110 nuovi casi di coronavirus per un totale di 867.624 contagi dall’inizio dell’epidemia. I morti per Covid-19 nelle ultime 24 ore sono stati 612, per complessivi 43.332 decessi.

Coronavirus ultime notizie- Nel Regno Unito 36 morti, mai così pochi dal 21 marzo – Nel Regno Unito nelle ultime 24 ore sono stati registrati 36 morti per coronavirus, l’incremento giornaliero più basso dal 21 marzo. “Stiamo vincendo la battaglia contro questa orribile malattia”, ha dichiarato il ministro della Salute, Matt Hancock, anche se spesso i numeri durante il fine settimana assistono a una diminuzione a causa dei ritardi nella registrazione dei decessi. In totale nel Regno Unito sono morti finora in 41.698 per Covid-19 e 295.889 sono risultati positivi ( 1.514). Il premier britannico, Boris Johnson, ha sottolineato che il calo nei contagi dà al governo “più spazio di manovra” per ragionare su un ulteriore allentamento del lockdown ma l’Organizzazione mondiale della sanità ha consigliato a Londra di mantenere le misure in vigore fino a quando il sistema di tracciamento dei contatti non avrà dimostrato di essere efficace.

Leggi anche: 1. Roma, nuovo focolaio di Coronavirus: 17 positivi in un palazzo occupato alla Garbatella / 2. Coronavirus, il governatore Fontana: “Sta emergendo la verità sul buon operato della regione Lombardia” / 3. Coronavirus, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori: “Sulla mancata zona rossa molti errori e ritardi”

4. Mancata zona rossa, Conte: “Rifarei tutto”. Ma per i pm lui e Fontana diedero retta agli imprenditori / 5. Il Centro europeo per le malattie: “Pandemia non è finita, probabile aumento casi nelle prossime settimane” / 6. Uno studio rivela: “Alcune forme di raffreddore possono proteggere dal Coronavirus”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Lo sciacquone del water può veicolare il Coronavirus "Il Coronavirus è mutato diventando più infettivo" La nipote di Trump in un libro: “Così zio Donald fece morire mio padre”