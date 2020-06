Cassiera a 80 cm di distanza dal cliente: supermercato chiuso

La cassiera viene scoperta a 80 centimetri di distanza dal cliente invece di un metro: il supermercato viene chiuso per 5 giorni. È quanto accaduto in provincia di Venezia. I sigilli sono scattati in un negozio Conad del centro commerciale Vittoria a Mira. Per il punto vendita sono stati ordinati 5 giorni di chiusura forzata a seguito di una ispezione della polizia locale per le norme anti-Coronavirus. Come racconta il quotidiano Il Gazzettino i controlli nel supermercato furono effettuati a marzo. Gli agenti verificarono il mancato rispetto della distanza tra i clienti e una cassiera: erano 80 centimetri e non un metro come previsto invece dalle norme che mirano a ridurre i rischi di diffusione del contagio di Covid-19.

Nonostante i chiarimenti degli esercenti il provvedimento è arrivato lo stesso. La polizia locale di Mira è stata inflessibile. Ieri, domenica 14 giugno, i clienti del supermercato hanno trovato un cartello all’ingresso posto dai carabinieri: “Esercizio commerciale sottoposto a chiusura provvisoria”. Una chiusura provvisoria scattata su disposizione del Prefetto di Venezia fino a mercoledì 17 giugno compreso.

Leggi anche: 1. Roma, nuovo focolaio di Coronavirus: 17 positivi in un palazzo occupato alla Garbatella / 2. Coronavirus, il governatore Fontana: “Sta emergendo la verità sul buon operato della regione Lombardia” / 3. Coronavirus, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori: “Sulla mancata zona rossa molti errori e ritardi”

4. Mancata zona rossa, Conte: “Rifarei tutto”. Ma per i pm lui e Fontana diedero retta agli imprenditori / 5. Il Centro europeo per le malattie: “Pandemia non è finita, probabile aumento casi nelle prossime settimane” / 6. Uno studio rivela: “Alcune forme di raffreddore possono proteggere dal Coronavirus”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Funerali 14enne investito a Roma. La mamma: "Sognerò i tuoi abbracci" Coronavirus: esistono 4 tipi di asintomatici, ma non tutti sono contagiosi Roma, come è nato il focolaio del San Raffaele? Ecco la storia del deceduto 1 (di Selvaggia Lucarelli)