Ore 06.30 – Marche, focolaio in un condominio multietnico a Porto Recanati – Sono 5 i casi positivi registrati all’interno dell’Hotel House di Porto Recanati (Macerata), il mega condominio multietnico: si tratta di tre asintomatici e 2 con sintomi minori. Lo ha comunicato poco fa il Gores, il gruppo operativo regionale che gestisce l’emergenza sanitaria. Nei giorni scorsi erano risultati positivi in due ed è partita un’attività di screening dei casi contatto, che ha portato ai risultati resi noti oggi, dopo l’effettuazione di 41 tamponi. Per i 5 soggetti positivi, attualmente in isolamento presso le proprie abitazioni, è in programma il trasferimento in strutture sanitarie in grado di garantire il ricovero in isolamento. Domani si procederà con ulteriori operazioni di screening per mettere in stato di sicurezza sanitaria l’intero stabile, dove già da due giorni si entra solo dopo la misurazione della temperatura, e i suoi circa 2mila abitanti. Da quanto si apprende, sempre domani è in programma un vertice in prefettura, al quale parteciperanno anche i rappresentanti del Gores e del comune.

Il bollettino della Protezione Civile – È di 26.274 (-1.211) persone attualmente positive, 34.345 (+44) decessi e 176.370 (+1.505) guariti, per un totale di 236.989 (+344) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso nel consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile. Dei 26.274 attualmente positivi, 3.594 (-153) sono ricoverati in ospedale, 209 (-11) necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 22.471 (-1.047) si trovano in isolamento domiciliare. Il bollettino della Protezione Civile.

Papa, urge prenderci cura di chi ha fame – Il Pontefice durante l’omelia della messa del Corpus Domini ha detto, riferendosi a chi sta maggiormente soffrendo la crisi per l’emergenza Coronavirus: “Serve una vicinanza reale, servono vere e proprie catene di solidarietà”.

Roma: chiuso il cluster della Garbatella, aumentano positivi San Raffaele – “Il cluster presso lo stabile in piazza Attilio Pecile a Garbatella è chiuso. Non ci sono più casi positivi all’interno della struttura, i casi positivi sono tutti trasferiti e sono stati ricostruiti i contatti stretti. Sono stati eseguiti i tamponi a tutti e verrà mantenuta ora una sorveglianza sulla struttura da parte della Asl Roma 2”. Lo afferma Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, sulla pagina Facebook della Regione Lazio. Il focolaio esploso nel palazzo occupato alla Garbatella conta al momento 18 positivi. A preoccupare è soprattutto il focolaio del San Raffaele Pisana, che al momento conta 109 casi e 5 decessi, con un aumento giornaliero di 5 casi. Per circoscrivere questo focolaio sono stati fatti oltre 4mila test. “Si tratta di uno sforzo senza precedenti” ha sottolineato D’Amato.

