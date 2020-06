Stati generali sull’economia dell’Italia: il secondo giorno di incontri | DIRETTA

Stati generali economia Italia di Conte: secondo giorno di incontri | DIRETTA

Oggi, lunedì 15 giugno, al casino del Bel respiro di villa Pamphili a Roma è in programma la seconda giornata di incontri degli Stati generali sull’economia dell’Italia voluti dal premier Giuseppe Conte. Anche nella giornata di oggi sono numerosi gli interventi previsti nel corso del maxi seminario di lavoro, il cui obiettivo è quello di stabilire le misure più efficaci per portare il Paese fuori dalla crisi generata in questi mesi dall’emergenza Coronavirus. Tra coloro che interverranno, spicca il manager Vittorio Colao, a capo della task force che ha stilato un piano di rilancio per il Paese, e i rappresentati dei sindacati di Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Usb, Cisal, Confsal.

Stati generali: cosa è successo nel primo giorno di incontri

Il primo giorno di incontri si è svolto sempre nella location di villa Pamphili a Roma nella giornata di sabato 13 giugno. Tra gli interventi che si sono succeduti, quello, in video, della presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen, la quale ha sottolineato che il programma Ue Next Generation rappresenta un’opportunità unica per l’Italia, e quello del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, il quale ha dichiarato che “È importante che i governi nazionali in questo momento si concentrino sulle strategie da adottare per rendere concreti gli strumenti che l’Unione ha reso già disponibili o intende sviluppare”.

Presente anche Paolo Gentiloni, commissario europeo agli Affari economici, che ha detto di essere orgoglioso di come l’Italia ha reagito di fronte all’emergenza Coronavirus, mentre il presidente di Bankitalia ha sottolineato che “La diffusione in tutto il mondo del nuovo Coronavirus ha causato una emergenza sanitaria gravissima e una crisi economica che non ha precedenti nella storia moderna”. La prima giornata di incontri si è conclusa con un discorso del premier Conte, il quale ha affermato di voler lavorare per migliorare l’Italia.

