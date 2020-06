Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Nel mondo sono stati superati i 425mila morti per il Coronavirus. Secondo i dati di Afp, i decessi sono arrivati a 430.766. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, lunedì 15 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.30 – In Brasile oltre 17 mila nuovi casi e 612 morti – In Brasile sono stati registrati 17.110 nuovi casi di coronavirus per un totale di 867.624 contagi dall’inizio dell’epidemia. I morti per Covid-19 nelle ultime 24 ore sono stati 612, per complessivi 43.332 decessi.

Ore 06.00 – Nel Regno Unito 36 morti, mai così pochi dal 21 marzo – Nel Regno Unito nelle ultime 24 ore sono stati registrati 36 morti per coronavirus, l’incremento giornaliero più basso dal 21 marzo. “Stiamo vincendo la battaglia contro questa orribile malattia”, ha dichiarato il ministro della Salute, Matt Hancock, anche se spesso i numeri durante il fine settimana assistono a una diminuzione a causa dei ritardi nella registrazione dei decessi. In totale nel Regno Unito sono morti finora in 41.698 per Covid-19 e 295.889 sono risultati positivi ( 1.514). Il premier britannico, Boris Johnson, ha sottolineato che il calo nei contagi dà al governo “più spazio di manovra” per ragionare su un ulteriore allentamento del lockdown ma l’Organizzazione mondiale della sanità ha consigliato a Londra di mantenere le misure in vigore fino a quando il sistema di tracciamento dei contatti non avrà dimostrato di essere efficace.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Cina: 57 casi Covid in un giorno, aumento più alto da aprile – La Cina ha registrato nelle ultime 24 ore 57 nuovi casi di contagio di Covid-19, di cui 36 a Pechino. Si tratta dell’aumento più alto da aprile e aumenta i timori del ritorno della pandemia nel Paese dove ebbe origine a fine 2019. I nuovi 36 casi a Pechino rappresentano il numero più alto registrato in un solo giorno nella capitale cinese dall’inizio dell’epidemia, tutti collegati al mercato all’ingrosso Xinfadi, nel distretto di Fengtai, chiuso da ieri dalle autorità sanitarie. Sul timore di una nuova ondata sono stati vietati gli eventi sportivi nella capitale e i viaggi inter-provinciali, e sono stati chiusi interi complessi residenziali nei pressi del mercato Xinfadi. Il portavoce della Commissione per la Sanità di Pechino, Gao Xiaojun, ha confermato che tutti i residenti nei pressi del mercato Xinfadi saranno sottoposti al test.

Coronavirus, ultime notizie Usa: casi Covid-19 in aumento in 18 Stati, record in Texas – I casi di Covid-19 in Usa sono aumentati in 18 Stati e hanno mostrato una tendenza in calo in altri 17 mentre sono rimasti costanti in 13. Le preoccupazioni maggiori arrivano dal Texas con oltre 2.200 persone ricoverate in ospedale per Covid-19 solo ieri, superando il record del giorno prima, secondo quanto riporta Ktvt, affiliata locale della Cnn. Anche il North Carolina ha registrato il suo record di 823 ricoveri. Oregon, Nevada, Wyoming, Oklahoma, Alabama e Carolina del Sud hanno registrato un incremento di oltre il 50 per cento rispetto alla settimana precedente. L’aumento dei casi di coronavirus in diversi Stati non è necessariamente un secondo picco, ha spiegato il super esperto Anthony Fauci. “Tuttavia, va prestata molta attenzione all’aumento di ricoveri”, ha aggiunto.

Coronavirus, ultime notizie Iran: oltre 100 morti nelle ultime 24 ore, prima volta da 2 mesi – Nelle ultime 24 ore l’Iran ha registrato 107 decessi per il Covid-19, un bilancio che non si verificava da due mesi. Il totale delle vittime della pandemia ora sale a 8.337 morti.

