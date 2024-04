Due cavalli, presumibilmente fuggiti da una carrozza per turisti, hanno scorrazzato oggi per il centro di Londra, dove almeno una persona è rimasta ferita mentre la polizia ha dovuto chiedere l’intervento dell’esercito per localizzare e catturare i due animali.

“Intorno alle 8,40 (le 9,40 in Italia, ndr) siamo stati chiamati per dei cavalli che si erano liberati e stavano scorrazzando per la città”, ha fatto sapere la Westminster Police. “I nostri agenti hanno fermato due cavalli sull’autostrada vicino a Limehouse”.

“Siamo lieti di confermare che tutti i cavalli sono stati rintracciati. Stiamo continuando a collaborare con l’Esercito”, prosegue la nota della polizia, secondo cui le autorità sono in attesa di “un box per cavalli” fornito dai militari per trasportare i due animali da in una clinica veterinaria.

Non è chiaro come i due cavalli si siano liberati ma, secondo l’agenzia di stampa Reuters, almeno una persona sarebbe rimasta ferita. Altre fonti parlano di quattro persone lievemente contuse mentre uno dei due animali si sarebbe ferito finendo contro un autobus.

Alcuni filmati pubblicati sui social media mostravano un cavallo bianco sellato, apparentemente coperto di sangue, che correva per la strada accanto a un altro esemplare di colore nero.