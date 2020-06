Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 14 giugno: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia vengono diramati attraverso un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, domenica 14 giugno.

È di 26.274 (-1.211) persone attualmente positive, 34.345 (+44) decessi e 176.370 (+1.505) guariti, per un totale di 236.989 (+344) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso nel consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile. Dei 26.274 attualmente positivi, 3.594 (-153) sono ricoverati in ospedale, 209 (-11) necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 22.471 (-1.047) si trovano in isolamento domiciliare.

Continua, dunque, il decremento degli attualmente positivi, anche se il numero totale dei nuovi casi resta piuttosto alto, soprattutto a causa dell’elevato numero di casi registrati in Lombardia: 244 sui 338 totali, ovvero il 72% dei casi nazionali. Oggi non si registra nessun decesso in 11 regioni, mentre in 8 Regioni si rilevano 0 casi. Il numero totale dei decessi, 44, è invece il più basso registrato dal 7 marzo scorso. Il bollettino della Protezione Civile.

Leggi anche: 1. Roma, nuovo focolaio di Coronavirus: 17 positivi in un palazzo occupato alla Garbatella / 2. Coronavirus, il governatore Fontana: “Sta emergendo la verità sul buon operato della regione Lombardia” / 3. Coronavirus, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori: “Sulla mancata zona rossa molti errori e ritardi”

4. Mancata zona rossa, Conte: “Rifarei tutto”. Ma per i pm lui e Fontana diedero retta agli imprenditori / 5. Il Centro europeo per le malattie: “Pandemia non è finita, probabile aumento casi nelle prossime settimane” / 6. Uno studio rivela: “Alcune forme di raffreddore possono proteggere dal Coronavirus”

